Nemzeti Sportrádió

Jégkorong: Csollák Márkó távozik a DVTK-tól, Angliában folytatja

K. Zs.K. Zs.
2026.07.11. 15:39
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Csollák Márkó (Fotó: Török Attila)
Címkék
DVTK Jegesmedvék Csollák Márkó jégkorong Erste Liga
Csollák Márkó távozik az Erste Ligában szereplő DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapatától, és az angol Coventry Blaze kötelékében folytatja a karrierjét.

A miskolci klub honlapjának szombati híradása kiemelte: a válogatott hátvéd az elmúlt szezon előtt csatlakozott a DVTK Jegesmedvékhez, az Erste Liga alapszakaszában, valamint rájátszásában 39 mérkőzésen 31 pontot szerzett.

„Hálás vagyok, hogy bekerülhettem a magyar válogatott világbajnoki keretébe, és lehetőségem nyílik egy magasabban jegyzett ligába igazolni” – idézte a bejegyzés Csollák Márkót, aki megköszönte csapattársainak, a stábnak és a szurkolóknak is, hogy gyorsan befogadták.

(MTI)

 

DVTK Jegesmedvék Csollák Márkó jégkorong Erste Liga
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