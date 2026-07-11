Jégkorong: Csollák Márkó távozik a DVTK-tól, Angliában folytatja
Csollák Márkó távozik az Erste Ligában szereplő DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapatától, és az angol Coventry Blaze kötelékében folytatja a karrierjét.
A miskolci klub honlapjának szombati híradása kiemelte: a válogatott hátvéd az elmúlt szezon előtt csatlakozott a DVTK Jegesmedvékhez, az Erste Liga alapszakaszában, valamint rájátszásában 39 mérkőzésen 31 pontot szerzett.
„Hálás vagyok, hogy bekerülhettem a magyar válogatott világbajnoki keretébe, és lehetőségem nyílik egy magasabban jegyzett ligába igazolni” – idézte a bejegyzés Csollák Márkót, aki megköszönte csapattársainak, a stábnak és a szurkolóknak is, hogy gyorsan befogadták.
(MTI)
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