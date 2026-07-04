Nemzeti Sportrádió

Szijártó Zétény negyedik lett a szebeni kerékpáros körverseny első félszakaszán

2026.07.04. 20:21
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Szijártó Zétény
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Szijártó Zétény kerékpár kerékpáros körverseny
Szijártó Zétény a negyedik helyen ért célba a szebeni országúti kerékpáros körverseny első félszakaszán.

A négynapos romániai megmérettetés első versenynapján két félszakaszra is sor került: előbb a Nagyszeben környéki 110,5 kilométeres mezőnyszakaszt teljesítették a bringások, majd a városban egy 3.2 kilométer hosszú egyéni időfutam is várt rájuk. Az 1/a jelzésű félszakaszon a Team United Shipping 23 éves kerékpárosát, Szijártót és társait – amint a csapat írta a közösségi oldalán – „egész napos szökés után csak éppen a célvonalon tudta utolérni” a mezőny. A félszakaszt az ugyancsak szökevény dán Matias Malmberg nyerte, kettejük közé a világelit egyik meghatározó csapata, a Red Bull-BORA-hansgrohe két bringása került be. A másodikként célba ért holland Danny van Poppel tavaly két etapsikert ünnepelhetett a Tour de Hongrie-n.

Az időfutamon a csapat cseh kerékpárosa, Tomás Pridal a hetedik legjobb időt tekerte a procyclingstats adatai alapján.

 

Szijártó Zétény kerékpár kerékpáros körverseny
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