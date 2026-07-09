Megvan a Magyar Kerékpáros-szövetség új elnöke

A Testnevelési Egyetemen tartotta tisztújító közgyűlését csütörtök délután a Magyar Kerékpáros-szövetség, amelynek elnöke, Schneller Domonkos egy nappal korábban jelentette be lemondását, és így tett a teljes elnökség is. Az MKSZ-t két éven át irányító Schneller döntését azzal indokolta, hogy megnövekedett feladatai miatt nem tudna elegendő időt fordítani a szövetségre, amelyben szerinte most békére van szükség. A közgyűlés hivatalos kezdete előtt a jelenlévőknek szórólapot osztogattak, ezen Ésik Róbertet és csapatát már az MKSZ új vezetőségeként tüntették fel…

A távozó vezető rövid beszéddel nyitotta meg 131 jelenlévő tag előtt a közgyűlést. Schneller az elmúlt időszak legfontosabb mérföldköveit emelte ki, különös tekintettel arra, hogy az utánpótlás-nevelésre és az edzők támogatására fordítható összeg is nőtt, valamint a BMX-szakágban is előrelépés történt.

„Javasoltam a tao-rendszer kibővítését is, remélem, az elkövetkezendő egy évben valóra válik” – tette hozzá a leköszönő elnök, aki az új típusú biztosítások bevezetését és a küszöbön álló új KRESZ-t is kiemelte. Utóbbiba hosszas egyeztetés után bekerülne a sportkerékpáros fogalma, ami nagyban javítaná a licenccel rendelkező kerékpárosok edzési lehetőségeit.

A közgyűlés levezető elnökének Kovács Kristófot választották meg. Sió Zoltán főtitkár ismertette a jelölteket, az elnöki tisztségre Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) korábbi elnöke, valamint Lehoczki Gábor gazdaságfejlesztési és reorganizációs szakember jelöltette magát. Szót kért Giacomo Pedranzini, aki mindkét fél csapata tagjaként tüntette fel magát, de jelezte, akkor lenne alelnök, ha Ésiket választják meg. Lehoczki a bemutatkozó beszédében hangsúlyozta, célja, hogy működőképes szervezetté tegye az MKSZ-t.

„Pénz akkor érkezik a szervezethez, ha nyugalom és rend van, nincs botrány” – szögezte le az elnökjelölt, aki jelezte, minél jobban be kell vonni a magánforrást az alulfinanszírozott sportágba, hogy olyan háttérszervezet jöjjön létre, amely alkalmas a nyugodt és békés építkezésre. A másik jelölt, Ésik kiemelte, korábban igazolt versenyző volt Szegeden, azóta hobbivá szelídült a kerékpározás iránti szerelme.

„Már a májusi közgyűlésen is részt vettem, amelyen látszott, hogy erős megosztottság jellemzi a sportágat, az előző elnökség elveszítette a tagság bizalmát, ha fejleszteni szeretnénk, akkor az első lépés a megbékélés” – fogalmazott a 49 éves közgazdász, programjának három legfontosabb alapelve pedig, hogy az MKSZ sikeres szakmai szervezet legyen, átláthatóan működjön, a tagokkal partnerekként.

Az elnök megválasztása nem ment egyszerűen, elsőre ugyanis egy szavazattal többet adtak le, mint amennyien voksolhattak volna... Másodszor már sikerrel jártak a tagok, a győztes Ésik Róbert 70 szavazatot kapott, Lehoczki hatvanat, míg volt egy érvénytelen szavazat is.

Az új elnökség megbízatása 2028. november 30-ig tart.