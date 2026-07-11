Kiadós rugdosódás után feljutott a csúcsra a spanyol foci – vb-időutazás videókkal

1966: CSALÓDÁST KELTŐ, GÓL NÉLKÜLI RAJT ANGLIÁBAN

Miközben a legtöbb világbajnokságon már véget értek a küzdelmek, vagy éppen ezekben a napokban érkeztek/érkeznek el a csúcsponthoz, az 1966-os angliai torna ezen a napon kezdődött meg.

Az ünnepi alkalomhoz illően a nyitómeccs játékosait bemutatták II. Erzsébet angol királynőnek, ám bármilyen nagy volt is a várakozás a londoni Wembleyben, bármennyire is szeretett volna Alf Ramsey angol legénysége azonnal a dolgok közepébe vágni, az uruguayi válogatott állta a sarat.

A magyar játékvezető, Zsolt István felügyelte csatában nem született gól – az angliai volt az első világbajnokság, amely 0:0-s mérkőzéssel kezdődött meg. VIDEÓ ITT!

A Gazzetta másnapi címlapja

1982: PAOLO ROSSI LETT A GÓLKIRÁLY, OLASZORSZÁG A VILÁGBAJNOK

Amikor Antonio Cabrini mellérúgta a tizenegyest a 25. percben, kevesen fogadtak volna arra, hogy az Olaszország–NSZK finálé lefújása után a squadra azzurrát koronázzák világbajnokká. Talán csak a madridi Santiago Bernabéu Stadion díszpáholyában ülő – mit ülő, a kulcspillanatokban gyermeki lelkesedéssel fel-felpattanó! – olasz köztársasági elnök, a 86 esztendős Sandro Pertini nem veszítette el hitét.

S neki volt igaza! A második félidőben óraműpontossággal, tizenkét percenként jöttek az olasz gólok: a brazilok ellen mesterhármast, a lengyelek ellen két gólt elérő Paolo Rossi fejese volt az első, Marco Tardelli félmagas bombája a második (nemcsak a gól, hanem Tardelli gólöröme is a nem hivatalos futball-világörökség része), Alessandro Altobelli közeli lövése a harmadik. S hogy mekkora volt ez a különbség: korábban sohasem fordult elő, hogy egy csapat világbajnoki döntőben 3–0-ra vezessen!

Végül Paul Breitner megfosztotta az olaszokat attól a dicsőségtől, hogy csatlakozzanak a brazilokhoz, akiknek két háromgólos győzelmük is volt már fináléban (1958, 1970), ám ez természetesen senkit sem aggasztott a kék oldalon. A Világkupa Dino Zoff kezébe került – 40 esztendősen ő lett a legidősebb világbajnok futballista –, míg a torna Aranylabdája és Aranycipője a hatgólos Rossié lett. Olaszország 1934 és 1938 után harmadszor ült fel a labdarúgás trónjára. VIDEÓ ITT!

AZ 1982-ES VILÁGBAJNOKSÁG ÖSSZES OLASZ GÓLJA ITT NÉZHETŐ MEG!

1998: HORVÁT BRONZ AZ EGYKORI JUGOSZLÁV ARANYGENERÁCIÓ NEVÉBEN

Horvátország válogatottja történelmi küldetést teljesített 1998. július 11-én azzal, hogy megszerezte a franciaországi világbajnokság bronzérmét. A még egységes Jugoszláviának a nyolcvanas évek végén mesésen jó korosztályos válogatottja volt, ám hiába nyerte meg az 1987-es chilei U20-as világbajnokságot és jósoltak neki nagy sikereket a felnőttviadalokon, a történelem szétszakította az országot – és az 1990-es világbajnokság után a válogatottat is.

Két horvát hős 1998-ból: a vb-gólkirály Davor Suker (balra) és Robert Jarni (Fotó: Action Images)

Horvátország az egekben, csillaga felragyogott

Abból a keretből hárman (Dragoje Lekovics, Branko Brnovics, Predrag Mijatovics) a területében jóval kisebb Jugoszlávia csapatával vettek részt az 1998-as vb-n, és a legjobb 16 között elvéreztek Hollandiával szemben. Öt korábbi csapattárs, Zvonimir Boban, Robert Jarni, Robert Prosinecki, Igor Stimac és Davor Suker ellenben eljutott a bronzmeccsig, amelyen történetesen éppen Hollandia legyőzése árán léphetett fel a dobogóra.

Szimbolikus, hogy Miroslav „Ciro” Blazevic csapatának góljait két 1987-es világbajnok lőtte: az elsőt Prosinecki egy piruettet követően a 13. percben, a másodikat Suker a 35.-ben (közben Boudewijn Zenden nagy lövéssel szépített). Sukernek ez a gól kellett ahhoz, hogy egyedül legyen a torna gólkirálya hat találattal. VIDEÓ ITT!

A HORVÁTOK 1998-AS VB-SZEREPLÉSÉT ÖSSZEGZŐ VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

AKI PEDIG A HOLLANDOK ÚTJÁT IDÉZNÉ FEL, IDE KATTINTSON!

A katalóniai sportlap másnapi címoldala

2010: ÚJ NÉV A VILÁGBAJNOKOK KÖZÖTT – SPANYOLORSZÁG!

A passzjáték és a labdabirtoklás magasiskoláját bemutató spanyol válogatott eddigi egyetlen felnőtt-világbajnoki aranyérméről is nevezetes ez a nap.

Mint utóbb több szakíró rávilágított: az Európa-bajnoki címet is őrző Spanyolország olyan invenciózus és játékos futballal diadalmaskodott a dél-afrikai tornán, mint amilyennel a legyőzött – és talán éppen a múltbeli kudarcok miatt ezúttal egészen más, szimpátiát kevéssé kiváltó stratégiát választó – Hollandia korábban kétszer (1974, 1978) elbukott a fináléban.

A lelátón ülők – így a betegszobát végre hátrahagyó leghíresebb dél-afrikai személyiség, a vb-rendezés elnyerésében óriási szerepet játszó korábbi államelnök, az idős Nelson Mandela is – azt láthatták, hogy miközben a spanyolok többnyire a labda trükkös, biztos és hatékony megjátszására törekszenek, a narancssárga mezesek az eszközökben nem válogatva igyekszenek meggátolni őket ebben.

Megint nem sikerült

Howard Webb 14 sárga és egy piros lapot osztott ki a meccsen, ebből a hollandok részesedése 9+1 volt (John Heitingát a 109. percben állította ki az angol játékvezető).

Éppen a hollandok kíméletlen játékstílusa a magyarázata annak, hogy bár a rendes játékidőben Arjen Robben két meccslabdát is elhibázott – azaz könnyen nyerhetett volna Hollandia, ha nincs Iker Casillas –, a semleges beszámolók a sors igazságszolgáltatásaként értékelték, hogy a meccs egyetlen gólját végül a spanyolok szerezték meg a Cesc Fabregas passzából a 116. percben betaláló Andrés Iniesta révén. VIDEÓ ITT!

Az első csoportmeccsét elveszítő csapat először lett világbajnok, és játékos futball ide, elsöprő labdabirtoklási mutató oda, tény az is, hogy ilyen kevés szerzett góllal korábban nem lehetett vb-aranyat nyerni.

De ne így búcsúztassuk ezt a tornát! A végszó legyen egyértelműen pozitív: Spanyolország az első európai válogatott, amelyik képes volt az öreg kontinens határain túl elhódítani a világbajnoki címet. A TORNA ÖSSZES SPANYOL GÓLJA ITT!

2018: HOSSZÚ ÚT VÉGÉN HORVÁTORSZÁG VB-DÖNTŐS!

Ha Horvátország, akkor vesztett állásból talpra állás, minimum hosszabbítás és persze továbbjutás – ez volt az oroszországi vb nyolcaddöntőtől elődöntőig érvényes igazsága. Kieran Trippier gyönyörű szabadrúgásával Anglia már az 5. percben feladta a leckét a horvátoknak, akik szívós munkával a 120. percre megoldották azt: a második félidő derekán a remek vb-t futó Ivan Perisic rendhagyó mozdulattal egyenlített, később volt egy kapufája is, és ugyancsak ő volt az, akinek lefejelt labdájából Mario Mandzukic belőtte a győztes gólt.

Horvátország a negyedik válogatott lett, amelyik egy világbajnokságon három hosszabbításos csatát is vívott – Belgium (1986), Anglia (1990) és Argentína (2014) járt ezen az úton korábban –, de csupán a második, amelyik egymás után játszotta ezt a három hosszúra nyúlt mérkőzést; az első az éppen most legyőzött angolok 1990-es küldöttsége volt. A statisztikusok még egy „leghez” hozzárendelték a horvátokat: az ő válogatottjuk az első, amelyik egy világbajnokságon úgy nyert meg három egyenes kieséses mérkőzést, hogy mindegyiken vesztésre állt. VIDEÓ ITT!

Horvátország: Történelmi győzelem és sohasem múló szeretet; Anglia: Egy álom vége

ELŐDÖNTŐ Moszkva (Luzsnyiki) Horvátország–Anglia 2–1 – hosszabbítás után VB 2018, OROSZORSZÁG – JÚLIUS 11.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

A brazil tartalékok csalódást okoztak, na de majd a következő körben…!

2022. DECEMBER 2.: KAMERUN–BRAZÍLIA 1–0. A csoportkör egyetlen százszázalékos csapata lehetett volna a brazil, még alaposan felforgatott tizeneggyel kiállva is megvoltak a győzelemhez szükséges helyzetei, de játékosai nem tudtak kifogni Devis Epassy kapuson. Így aztán, 1994 óta először, nem maradt hibátlan válogatott a csoportkör végére. Ráadásul a brazilok még ki is kaptak, ami csoportkörben ezt megelőzően legutóbb 1998-ban fordult elő velük. A győztes gól a 92. percben született, Jerome Ngom Mbekeli beadásából Vincent Aboubakar küldött gyönyörű fejest a kapu bal oldalába. Ahogy tudósításunkban írtuk: „A gólszerző a mezét levéve ünnepelt, és mivel már volt egy sárga lapja, megkapta a pirosat is – de miközben félmeztelenül leballagott, a szája szegletében mosoly bujkált, neki így is megérte. Megértjük.″ Történelmi pillanatok voltak, mert bár a győzelem nem hozott továbbjutást, Kamerun lett az első afrikai ország, amelyik világbajnokságon legyőzte Brazíliát. Ez a dicsőség mondhatni járt a „szelídíthetetlen oroszlánoknak”: 1990-ben hasonlóképp tettek Argentínával is. VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)