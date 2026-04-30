Pogacar a második szakaszt is megnyerte a romandiai körversenyen
Tadej Pogacar elsőségével ért véget az országúti kerékpáros Romandiai körverseny 2. szakasza Rue és Vucherens között.
Mivel a második helyen Florian Lipowitz a szlovénnel azonos idővel ért célba, összetettben Pogacar ugyanúgy 17 másodperccel vezet a német előtt. Valter Attila két helyet javítva a 71. pozícióba jött fel.
A befutó
KERÉKPÁR
ROMANDIAI KÖRVERSENY
2. SZAKASZ (Rue–Vucherens, 173.1 km)
1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 4:08:11 óra
2. Dorian Godon (francia, INEOS) azonos idővel
3. Finn Fisher-Black (új-zélandi, Red Bull Bora-hansgrohe) a. i.
…73. Valter Attila 5:50 perc hátrány
AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA
1. Tadej Pogacar 8:08:28
2. Florian Lipowitz (német, Red Bull Bora-hansgrohe) 17 mp h.
3. Lenny Martinez (francia, Bahrain Victorious) 26 mp h.
…71. Valter Attila 20:16 p h.
