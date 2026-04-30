Pogacar a második szakaszt is megnyerte a romandiai körversenyen

Mivel a második helyen Florian Lipowitz a szlovénnel azonos idővel ért célba, összetettben Pogacar ugyanúgy 17 másodperccel vezet a német előtt. Valter Attila két helyet javítva a 71. pozícióba jött fel.

A befutó

KERÉKPÁR

ROMANDIAI KÖRVERSENY

2. SZAKASZ (Rue–Vucherens, 173.1 km)

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 4:08:11 óra

2. Dorian Godon (francia, INEOS) azonos idővel

3. Finn Fisher-Black (új-zélandi, Red Bull Bora-hansgrohe) a. i.

…73. Valter Attila 5:50 perc hátrány

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA

1. Tadej Pogacar 8:08:28

2. Florian Lipowitz (német, Red Bull Bora-hansgrohe) 17 mp h.

3. Lenny Martinez (francia, Bahrain Victorious) 26 mp h.

…71. Valter Attila 20:16 p h.