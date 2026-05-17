Tour de Hongrie: Söderqvist az első svéd győztes, Valteré a fehér, Fetteré a piros trikó
Jakob Söderqvist nyerte meg a Tour de Hongrie országúti kerékpáros-körversenyt, amelynek vasárnap rendezett záró etapján Tim Merlier diadalmaskodott. Az összetett legjobb magyarjaként a kilencedik Valter Attila érdemelte ki a fehér, Fetter Erik pedig a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót.
A lerövidített szombati királyetap után vasárnap a Balatonalmádi és Veszprém közötti 147 kilométeres távval ért véget a 47. magyar körverseny, benne a Tótvázsony-Gella emelkedővel, amelyet négyszer másztak meg a versenyzők. A szökésben gyűjtött hegyi pontjaival Fetter megnyerte a piros trikót.
A negyedik, pécsi szakaszt megnyerő Söderqvist a viadal történetének első svéd győztese lett. A pontverseny élén a belga Merlier zárt.
Hatalmas tömegbukással indult a Tour de Hongrie
