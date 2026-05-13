A hat év után visszatérő Valter Attilával és Európa-bajnok sprintersztárral indul a Magyar körverseny

Száz évvel ezelőtt először rendezték meg Tour de Hongrie néven az 1925-ben életre hívott magyar kerékpáros-körversenyt. 1926-ban a kispesti Piac térről indulva 82 elszánt kerékpáros vágott neki reggel fél hétkor a Debrecenig vezető útnak, lapunk tudósítója autóval követte a mezőnyt.

„Kitűnő részidők, 89 defekt, tömeges bukás, jancsiszögek garmadája jellemezték az első napot. A győztes Vidát tomboló lelkesedéssel, vastapssal fogadta a hatalmas tömeg” – írta lapunk újságírója, Molnár Géza. A BTC kiváló versenyzője, Vida László mindhárom szakaszt (Budapest–Debrecen, Debrecen–Miskolc és Miskolc–Budapest) megnyerte, az 554 kilométeres útvonalat 20:05:25 óra alatt tette meg. Idén ennél mintegy háromszáz kilométerrel hosszabb táv vár a 19 csapat 114 versenyzőjére az öt szakasz során.

AZ ÚTVONAL

Húsz év után tér vissza a Viharsarokba a TdH, a viadal szerda délután 13.20-kor indul a gyulai vár mellől. Aznap még kétszer érinti a várost a körverseny, ugyanis a versenyzők Békéscsaba érintésével két nagy kört tesznek meg a megyében. A befutó Békéscsabán, a Bajza utcában lesz, vélhetően mezőnyhajrával zárul az első nap.

Csütörtökön a történelmi Magyarország középpontjának számító Szarvasról rajtolnak a kerékpárosok, a Víziszínház mellől. A Holt-Körös menti tiszteletkör után az útvonal nyugat felé vezet, Kiskőrösön, Kiskunfélegyházán és Kalocsán is lesz egy-egy gyorsasági részhajrá, ahol lehet gyűjteni a pontokat és az időbónuszokat. A Duna átszelését követően a verseny első kategorizált emelkedőjén, majd a helyenként nyolcszázalékos meredekségű paksi utolsó kilométeren túljutva újabb mezőnyhajrá következhet.

Kaposvárról négy éve Giro-szakasz rajtolt, idén a TdH harmadik etapja startol Somogyország fővárosából. A kerékpárosok egy zselici kör után Sásdon, Magyarszéken, Komlón és Bonyhádon át haladnak a lankás szekszárdi borvidék felé. A befutó Babits Mihály városában lesz, amely korábban jelentős szerepet töltött be a magyar kerékpársportban, a nevezetes Gemenc Nagydíj rangos viadalnak számított. A szekszárdi befutó is a sprintereknek kedvez, útközben Gödre és Zobákpuszta kategorizált emelkedőjén gyűjthetik pontjaikat a hegyimenők.

Szombaton újabb történelmi településről rajtol a viadal, a törökök elleni csata ötszázadik évfordulója alkalmából Mohácson kezdődik a legnehezebb szakasz. A boráról nevezetes Villány után a gyógyvízére büszke Harkány következik, majd Siklóst érintve térnek vissza a kerékpárosok Villányba, ahonnan Pécs felé tekernek tovább. A mediterrán város nevezetességeivel közelebbről is megismerkednek a kerékpárosok, akiknek a Széchenyi téren keresztül négyszer is meg kell mászniuk a rettegett Bárány úti emelkedőt, mielőtt célba érnének az állatkertnél. Ez a szakasz döntő jelentőségű a verseny kimenetele szempontjából.

Azonban az összetett első helyezettjét illető sárga trikót az utolsó etapon is el lehet veszíteni. A 2026-os év európai sportrégióját érintő, Balatonalmádi és Veszprém közötti szakasz karakterében leginkább a belga egynaposokra emlékeztet, a szentkirályszabadjai emelkedőt kétszer, míg a tótvázsonyi Gellát négyszer is meg kell mászni. Az idei Tour de Hongrie 836 kilométer megtételét követően a veszprémi Pápai úton zárul.

A MEZŐNY

Tizenkilenc csapat 114 versenyzője vesz részt idén a 47. alkalommal kiírt, pro szintű (ez a második legerősebb kategória, lehetett volna 2026-ban az elitet jelentő world tour szintű is a TdH, ehhez azonban a Magyar Kerékpáros-szövetség nem járult hozzá) országúti kerékpáros-körversenyen. A legmagasabb szintű, ­world team besorolású csapatok közül hét indul a Magyar körön, a címvédő Astana mellett a Lidl-Trek, az UAE, a Jayco AlUla, a Valter Attilát foglalkoztató Bahrain-Victorious, a Soudal Quick-Step és az NSN áll rajthoz. Rajtuk kívül érkezik hét pro team (köztük a magyar bejegyzésű MBH Bank CSB Telecom Fort), három kontinentális csapat (a hazai Team United Shipping is ide tartozik), egy alapvetően terepkerékpáros-csapat és a magyar válogatott.

Az első három szakasz a sprintereknek kedvez, akik közül többen gyakran hazánkban készülnek fel a Tour de France-ra, két éve például a legendás Mark Cavendish is a Magyar körön hangolt. Nagy sztár idén is érkezik, a belga Tim Merlier 2024-ben Európa-bajnok lett, háromheteseken pedig már hétszer nyert szakaszt. A zöld trikóért folytatott harcban riválisa lehet a német Phil Bauhaus, aki öt éve már megnyerte a pontversenyt. A kolumbiai Fernando Gaviria 2017-ben a Giro pontversenyén diadalmaskodott, idén a Ronde van Limburgon lett második. A legjobb hegyimenőnek járó piros trikót tavaly és 2024-ben is a belga ­Siebe Deweirdt vitte haza, a Flanders-Baloise versenyzője idén is erre készül.

Ami az összetett első helyezettjének járó sárga trikót illeti, az az elmúlt öt évben egyaránt külföldi versenyző szerezte meg, tavaly az ecuadori Harold Martín López. Címvédés idén sem lesz, az Astana kerékpárosa ezekben a napokban a Girón teker. Az idei esélyesek közé tartozik a francia Benoit Cosnefroy, aki idén harmadik lett az Amstelen, míg május 9-én megnyerte a Grand Prix du Morbihan nevű egynapost. A húszéves szlovén Jakob Omrzel tavaly a Giro d’Italia Next Gen mellett hazája országúti bajnokságán is az élen végzett, rajta kívül érdemes kiemelni a hatszoros ausztrál bajnok Luke Plappot is a favoritokat emlegetve.

A MAGYAROK

Kétezerhúszban a Kékestetőn indított, mai napig emlékezetes támadásával nyerte meg Valter Attila a Magyar körversenyt – magyar kerékpáros ilyen jól azóta sem szerepelt a TdH-n. Valter hat év után idén visszatér, immár a Bahrain-Victorious versenyzőjeként. Eleinte úgy nézett ki, magyar csapattársa is lesz, ám a tavaly 7. helyen záró Feldhoffer Bálint sérülés miatt idén nem indul. Ott lesz viszont a regnáló magyar bajnok Dina Márton, aki két éve megnyerte a legjobb magyart illető fehér trikót. Az MBH versenyzője szép emlékeket őrizhet a Bárány útról, két évvel ezelőtt 13. lett Pécsett. Azzal együtt összesen négyszer lett a legjobb hazai kerékpáros a TdH-n.