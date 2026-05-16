Tour de Hongrie: sárga trikót ért a Söderqvist-szóló Pécsett

A mohácsi csata ötszázadik évfordulója alkalmából a busók városából indult a Magyar körverseny negyedik, szombati szakasza. Az útvonal eredetileg érintette volna Harkányt és Siklóst is, azonban a szervezők a csapatok kérésére az esős időjárási körülmények miatt előzetesen 41 kilométerrel lerövidítették az etapot, és a pécsi gyorsasági részhajrák helyét is átették a Széchenyi térről a Szigeti útra.

Szakadó esőben és 12 fokban kezdődött az összetett szempontjából kulcsfontosságú szakasz, melynek végén többször is meg kellett mászni a rettegett pécsi Bárány úti emelkedőt. A lassú rajtot követően hatvan kilométer per órás sebességgel süvítettek a szélben a kerékpárosok, szökés viszonylag hamar kialakult, öten alkották az élbolyt, magyar ezúttal nem került be. A csoportok között egyre növekvő távolságot egy vadnyúl használta ki, fürge léptekkel kelt át az úton a szökevények és a főmezőny között. Kölked után néhányan úgy döntöttek, hogy mégsem engednék el az elöl tekerőket, egy háromfős társaság szegődött a nyomukba. 132.5 kilométerrel a vége előtt össze is ért a két csoport, negyven másodperc körül alakult az előnyük.

A tehetséges svéd Jakob Söderqvist erős tempóját nem bírta mindenki elöl, a Lild-Trek svéd versenyzője mellett csak hárman tartottak ki (a zöld trikót viselő Max Kanter, Adrián Benito és az MBH színeiben tekerő olasz Samuele Zoccarato), miközben a főmezőnyben a Bahrain-Victorious haladt az élen. A bólyba érve Söderqvisték előnye 1:20 percre nőtt, hátrébb az UAE is beállt dolgozni előre.

Villányban már száz másodperccel vezettek Zoccaratóék, a kerékpárosok a hangulatos villánykövesdi pincesor előtt is elhaladtak, a présházak előtt a szakadó eső ellenére is számos szurkoló fogadta őket. Kozármisleny felé fordulva már 2:22 percre nőtt a főmezőny lemaradása, a háttérben feltűntek baranyai megyeszékhely tornyai – időközben a verseny biztonsági igazgatója részéről az a döntés született, hogy az eredeti terveknek megfelelően megtartják a pécsi körözést.

A Széchenyi térre érve a rossz idő ellenére is tömeg várta a kerékpárosokat, a szökevények előnye továbbra is 2:20 perc körül alakult. A Bárány út kaptatója elsőre is feladta a leckét, Kanter szakadt le először, de a főmezőnyből is sorra maradtak el, elöl a Jayco csapata Luke Plappért, az UAE pedig Benoic Cosnefroy-ért dolgozott.

A második pécsi kör elején a mezőnyből többen egy kis időre előre menekültek, miközben az élen haladó trió továbbra is két perccel vezetett. A nagyjából huszonöt fősre zsugorodó főmezőnyben tekert ekkor a fehér trikós Valter Attila és a magyar bajnok Dina Márton is, a sárga trikós Tim Merlier viszont leszakadt.

Zoccarato kitartóan küzdött, hogy a két szökevénnyel maradhasson az egyre ömlő esőben, a lejtmenet is fokozott figyelmet igényelt, szédítő tempóban szelték az íveket a versenyzők. A Jayco egyik kerékpárosa, Kelland O’Brien megcsúszott az egyik kanyarban, és a szalagkorlát sem állította meg, métereket zuhant. Szerencsére az esés után magánál volt, és az orvosok ellátták, ahogyan a szintén eleső Yves Lampaert-t is.

A bukások miatt az utolsó lejtmenet kikerült az útvonalból, egy körrel rövidebb lett így a hátralévő rész, négy kilométerrel a vége előtt a szökevények 1:30 perccel vezettek. Ennek megfelelően őrült hajszába kezdett a mezőny, vicsorítva hajráztak a dzsámi mellett, miközben egyre többen szakadoztak le. Zoccarato elfáradt, Söderqvist és Benito maradt elöl. Előbbi a nyeregből kiállva diktált egyre nagyobb tempót, közben az üldözők csoportja is morzsolódott.

Egy kilométerrel a vége előtt Söderqvist 39 másodperccel vezetett, és előnye ki is tartott a végéig. Benito tisztán második lett, amiért piros trikó járt, Plapp pedig harmadik lett. A legjobb magyar a tizenegyedikként beérő Valter lett, Dina öt hellyel hátrébb végzett. A zsűri mérlegelte a szituációt, és úgy döntött, a menet közbeni rövidítés ellenére beleszámít az összetettbe a szakasz, így Söderqvist felvehette a sárga trikót, előnye negyven másodperc. Valter a jó eredményének köszönhetően megerősítette a fehér trikót, összetettben pedig a kilencedik helyre lépett előre.

Vasárnap a Balatonalmádi és Veszprém közötti szakasszal zárul az idei Magyar körverseny, Tótvázsonynál és Szentkirályszabadján összesen öt emelkedő szólhat még bele a végkimenetelbe.

KERÉKPÁR

TOUR DE HONGRIE

4. szakasz (Mohács–Pécs, 143 km)

1. Jakob Söderqvist (svéd, Lild-Trek) 2:58:08 óra

2. Benito (spanyol, Polti) 32 másodperc hátrány

3. Plapp (ausztrál, Jayco-AlUla) 41 mp h.

Az összetett állása

1. (sárga trikóban) Jakob Söderqvist 13:27:45 óra

2. Cosnefroy (francia, UAE) 40 mp h.

3. Plapp 52 mp h.

…9. (fehér trikóban) Valter Attila 1:34 perc h.

A gyorsasági pontverseny állása

1. Tim Merlier (belga, Soudal Quick-Step) 48 pont

2. Kanter (német, Astana) 36

3. Cosnefroy 34

A hegyi pontverseny állása

1. (piros trikóban) Adrián Benito 30 pont

2. Söderqvist 28

3. Fetter (Team United Shipping) 8