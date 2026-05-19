Fetter Erik: Mélyről jöttünk vissza, magas helyre teszem a piros trikót

Öt napon keresztülszelték át az országot a Magyar körverseny kerékpárosai, a múlt szerdai gyulai rajtot követően 772 kilométer megtétele után vasárnap Veszprémben értek célba. A héten az eső és a szél többször is átírta a forgatókönyvet, végül a svéd Jakob Söderqvist nyerte meg az összetettet. Magyar szempontból is sikeresen alakult a körverseny, a Team United Shipping versenyzője, Fetter Erik az öt napból háromszor is szökésben tekert, végül megnyerte a hegyi pontversenyt, övé lett a piros felső.

„Az utolsó etapon is jól éreztem magam, úgy voltam az egésszel, hogy menni kell” – tekintett vissza Fetter. – „Iszonyatosan fújt a szél és esett az eső, de én »csűrtem« neki. Szerencsére kialakult egy olyan szökés, amely tökéletesnek bizonyult a hegyi pontverseny megnyerésére. Rendkívül magas polcra teszem a karrieremben ezt az eredményt, főleg azért, mert nagyon mélyről álltunk fel. A csapattal együtt mindent megjártunk ebben az öt napban, mindig éppen csak meghiúsult, hogy összejöjjön egy szakaszsiker, vagy biztossá tegyük az összetettben legjobb helyen álló magyart illető fehér trikót.”

A TUS kerekese egy titkos támogatói üzenet hatását is megemlítette.

„A masszőrömtől minden egyes napra kaptam egy kis motiváló szöveget, azt mondta, a legütősebbet az utolsó napra tartogatja. A kormányra ragasztott üzenetben vasárnap az állt, mutassam meg, milyen a magyar… Úgy érzem, sikerült.”

A fehér trikót Valter Attila szerezte meg, a Tour de Hongrie-ra hat év után visszatérő kerékpáros összetettben a kilencedik helyen zárt, 1:34 perccel elmaradva Söderqvisttől.

„Nagyon kemény volt az utolsó szakasz is, brutálisan fújt a szél, szétfagytunk” – vázolta a körülményeket a Bahrain-Victorious magyarja. – „Az érzéseimnek örülök, közel sem vagyok csúcsformában, nem olyanok voltak lábaim, amelyekkel könnyedén nyerhettem volna, csak éppen elrontottam valamit. A mostani formámból elég jól kihoztam, amit lehetett, és büszke vagyok az eredményre. Más az, amikor nyersz és amikor kilencedik vagy, de hosszú utat jártam be 2020 óta, nem lehet és nem is érdemes a két versenyt összehasonlítani. Örülök, ahogy és amilyen hozzáállással versenyeztem, jólesett a támogatás, amit kaptam. Biztos, hogy jövök még Tour de Hongrie-ra, a mostani élményeimből pedig építkezni fogok. Remélem, nem ez volt az utolsó legjobb tízes eredményem.”

A magyar bejegyzésű pro szintű MBH Bank CSB Telecom Fort a csapatok versenyében második lett, olasz kerékpárosa, Andrea Fancellu pedig összetettben végzett ötödikként, míg a magyar bajnok Dina Márton a 14. helyen zárt.

GYŐZTESEK ÉS LEGJOBB MAGYAROK SZAKASZONKÉNT

1. szakasz (Gyula–Békéscsaba, 143 km): 1. Tim Merlier (belga, Soudal Quick-Step) 2:52:56 óra, …10. Kárpáti Bálint (magyar válogatott) azonos idővel. 2. szakasz (Szarvas–Paks): 1. Ben Cosnefroy (francia, UAE) 4:20:51 óra, …18. Dina Márton (MBH Bank CSB Telecom Fort) a. i. 3. szakasz (Kaposvár–Szekszárd, 152 km): 1. Tim Merlier 3:16:03 óra, …13. Kárpáti a. i. 4. szakasz (Mohács–Pécs, 124 km): 1. Jakob Söderqvist (svéd, Lidl-Trek) 2:58:08 óra, …11. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 1:19 perc hátrány. 5. szakasz (Balatonalmádi–Veszprém, 147 km): 1. Tim Merlier 3:29:36 óra, …10. Takács Zsombor (MBH Ban CSB Telecom Fort) a. i.