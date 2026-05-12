Tour de Hongrie: hatalmas ováció fogadta a visszatérő Valter Attilát

Az egykori Magyar Királyság alföldi vidékeinek egyetlen, épen megmaradt síkvidéki gótikus téglavára szolgáltatta a hátteret a Tour de Hongrie keddi bemutatójának. Tizenkilenc csapat lépett színpadra, köztük a mezőnybe egy év kihagyás után visszatérő, Dér Zsolt szövetségi kapitány vezette magyar válogatott. Grósz Gergő szerint a sík szakaszokra is van megfelelő emberük, ő az emelkedőkön szeretne nagyot alkotni.

A hazai bejegyzésű Team United Shipping kiváló formában jött a Magyar körre, korábban Görögországban öt napból háromszor is a dobogón zártak.

„Jók lábakkal érkeztünk, tudatosan és tudat alatt is bennünk van, hogy ez a fő versenyünk. Igyekeztünk, hogy a lehető legerősebb csapattal vágjunk neki. Rengetegen dolgoznak értünk a háttérben, igyekszünk ezt meghálálni. A pécsi Bárány út nem viccel” – fogalmazott Fetter Erik.

A 2024-es Európa-bajnok sprinter, Tim Merlier első benyomásai nagyon kedvezőek, a szerdai szakasz útvonalának minőségével kifejezetten elégedett volt, a nyitó szakaszon a Soudal Quick-Step belga kerékpárosa az egyik favorit.

Riválisa lehet a gyorsasági pontversenyben a Bahrain-Victorious színeiben tekerő Phil Bauhaus, a német kerékpáros nyert már korábban több szakaszt is a Magyar körön. A legnagyobb ovációt csapattársa, Valter Attila kapta, aki hat év után tért vissza a Tour de Hongrie-ra.

„Hiányzott már a hazai közönség, külföldön nem mindig kapok ekkora tapsot – mondta Valter, aki hat éve megnyerte a TdH-t. – Azért kaptam csapaton belül a hatos rajtszámot, mert amúgy sincs rajtam nagy nyomás… Már a télen tudtam, hogy indulni fogok a Magyar körön, viszont az idény eddig nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. Azonban egyre inkább érzem, hogy pozitív spirálba kezdek belekerülni. Jól érzem magam, örülök, hogy itthon lehetek. Tervben volt a pályabejárás, de még el kellett ugranom Svájcba, így nem maradt időm, azt viszont tudom, hogy a pécsi Bárány út meredek.”

Valter hozzátette, a Bahrain kifejezetten erős csapattal érkezett, velük teker a szlovén bajnok Jakub Omrzel is, aki tavaly megnyerte a Giro d’Italia Next Gent is.

A regnáló magyar bajnok, Dina Márton ezúttal az MBH Bank CSB Telecom Fort színeiben vág neki a TdH-nak, ez a tizedik alkalom, hogy részt vesz a hazai versenyen. Dina szerint szép eredményekre hivatottak és mind az öt nap nagyon fontos számukra, és – Fetter Erikhez hasonlóan – ő is kitért a Bárány útra.

„Az a szakasz fekszik nekem, de majd meglátjuk, milyen lábaim lesznek. A TdH specialitása, hogy az ötnapos versenyzés során van gyakorlatilag másfél óra, amikor eldől az egész. Itt van Valter Attila, és erős sorral érkezik a Team United Shipping is. Nyilván fontos a csapatnak a fehér trikó, de nem hiszem, hogy az első, sík szakaszon elmenésben leszek azért, hogy felvegyem a fehéret, inkább megpróbálok az összetettre koncentrálni” – mondta lapunknak adott hosszabb interjújában Dina Márton.