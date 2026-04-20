Fordulat a Tour de Hongrie-n, mégis elindulhat a napokban kizárt MBH

Mint ismert, a magyar bejegyzésű ProTeam kategóriás istálló versenyengedélyét azután vonták vissza, hogy az ott tekerő Makrai Bálint tesztje pozitív lett. Az eredeti döntés nagy visszhangot váltott ki, többek között a szintén az MBH színeiben tekerő, Dina Márton, valamint a Magyar Kerékpáros-szövetség (MKSZ) elnöke, Schneller Domonkos is arról beszélt, hogy a teljes csapat kizárása „igazságtalan”, illetve „jogszerűtlen”. Ezt követően arról posztolt a Tour de Hongrie főszervezője, Eisenkrammer Károly, hogy hétfőn (ma) átbeszélik a helyzetet – a mostani döntés vélhetően ennek a következménye.

„A Tour de Hongrie szervezőcsapata ezt követően egyeztetett az érintett felekkel, így Antonio Bevilacqua klubvezetővel is. A csapat megfelelő garanciákat tudott felmutatni arra, hogy a fair play és a tiszta sport jegyében jár el, az érintett versenyzőt felfüggesztette, a folytatásban pedig a teljes transzparencia jegyében működik együtt a vizsgálatokban érintett felekkel. A regnáló magyar bajnok Dina Mártont is soraiban tudó együttes így részt vehet a Magyar Körön” – olvasható a közleményben.