Fordulat a Tour de Hongrie-n, mégis elindulhat a napokban kizárt MBH

2026.04.20. 17:59
Fotó: Dömötör Csaba
Eisenkrammer Károly MBH Bank CSB Telecom Fort Tour de Hongrie
Felülvizsgálta az MBH Bank CSB Telecom Fort kizárását a Tour de Hongrie operatív szervezéséért felelős Vuelta Sportiroda – olvasható a magyar kerékpáros-körverseny hivatalos honlapján. A döntés értelmében az istálló mégis elindulhat a májusi viadalon.

Mint ismert, a magyar bejegyzésű ProTeam kategóriás istálló versenyengedélyét azután vonták vissza, hogy az ott tekerő Makrai Bálint tesztje pozitív lett. Az eredeti döntés nagy visszhangot váltott ki, többek között a szintén az MBH színeiben tekerő, Dina Márton, valamint a Magyar Kerékpáros-szövetség (MKSZ) elnöke, Schneller Domonkos is arról beszélt, hogy a teljes csapat kizárása „igazságtalan”, illetve „jogszerűtlen”. Ezt követően arról posztolt a Tour de Hongrie főszervezője, Eisenkrammer Károly, hogy hétfőn (ma) átbeszélik a helyzetet – a mostani döntés vélhetően ennek a következménye.

„A Tour de Hongrie szervezőcsapata ezt követően egyeztetett az érintett felekkel, így Antonio Bevilacqua klubvezetővel is. A csapat megfelelő garanciákat tudott felmutatni arra, hogy a fair play és a tiszta sport jegyében jár el, az érintett versenyzőt felfüggesztette, a folytatásban pedig a teljes transzparencia jegyében működik együtt a vizsgálatokban érintett felekkel. A regnáló magyar bajnok Dina Mártont is soraiban tudó együttes így részt vehet a Magyar Körön” – olvasható a közleményben.

Schneller Domonkos: Az MBH kizárása a teljes magyar kerékpársport ellen szólt

Doppingügy rázta meg a napokban a magyar kerékpársportot, az MBH Bank-CSB-Telecom Fort fiatal versenyzője, Makrai Bálint adott pozitív A-mintát.

Tour de Hongrie: visszavonták az MBH rajtengedélyét Makrai doppingesete után

A TdH szervezői a zéró tolerancia elvét vallják, ezért a május 13–17. közötti Magyar körversenyen 18 csapat indul csak. Az MBH megszüntette 19 éves kerékpárosa szerződését.

Kerékpár: pozitív lett Makrai Bálint doppingtesztje

„Szövetségünk az ügyben mindenben együttműködik az illetékes nemzetközi és hazai hatóságokkal.”

 

