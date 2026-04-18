Schneller Domonkos: Az MBH kizárása a teljes magyar kerékpársport ellen szólt

Doppingügy rázta meg a napokban a magyar kerékpársportot, az MBH Bank-CSB-Telecom Fort fiatal versenyzője, Makrai Bálint adott pozitív A-mintát, szervezetében dianabol nyomaira bukkantak. A kerékpáros jelezte, nem követett el semmilyen szabálytalanságot. „Az egyik feltehető oka a pozitív eredmények az étel szennyeződése lehet, ezért elvégeztetjük a termékek és élelmiszerek elemzését. Szeretném mentesíteni a csapatot minden felelősség alól, mivel ők is belső kampányt folytatnak az etikus sport érdekében. Egyelőre várjuk a B-minta elemzését” – idézte Makrait a csapata hivatalos honlapja.

A történtekre szinte azonnal reagált a Tour de Hongrie operatív szervezéséért felelős Vuelta Sportiroda, amely közleményében jelezte, visszavonja a csapat meghívását a Magyar körön. „Számomra elképzelhetetlen az az eset, hogy egy sportoló egyedül jár utána, hogy mit szedjen, mit adjon be magának. Ott biztosan van a háttérben egy orvos vagy más mágus, aki elvégzi ezt a piszkos munkát. Ezért is érezzük erkölcsi kötelességünknek, hogy elköszönjünk ettől a csapattól, és a verseny már a tiszta küzdelemről szóljon” – fogalmazott Eisenkrammer Károly.

Lapunk megkereste Schneller Domonkost, a Magyar Kerékpáros-szövetség elnökét, aki jelezte, az MKSZ elkötelezett a tiszta sport mellett, ugyanakkor megdöbbentőnek tartja azt az eljárást, amelynek keretében kizárták a TdH-ról a magyar bejegyzésű csapatot.

„Egy le nem zárult vizsgálat eredményének ismerete nélkül, egy statáriális eljárásban hozott döntést egy olyan személy, akinek amúgy joga sem lett volna erre. Ezzel a kizárással kapcsolatban azt gondolom, hogy a teljes magyar kerékpársport ellen szólt. Hiszen nem egy csapatról van szó, pláne nem egy szponzorról, hanem körülbelül húsz hazai kerékpárosról és több év munkájáról. Az aktuális magyar bajnok, Dina Márton és a saját korosztályában szépen fejlődő Takács Zsombor számára is az év legfontosabb versenye lett volna a TdH, ezzel tulajdonképpen az egész karrierjüket bizonytalanítják el, egy abszolút jogosulatlan döntéssel” – mondta Schneller. Az elnök hozzátette, a Tour of the Alps versenye kapcsán fel sem vetődött, hogy a kollektív bűnösség elvét alkalmazva száműzzék a csapatot egy le nem zárult ügy kapcsán.

„Egy jogszabály alapján a Magyar körversenynek van egy irányító testülete, amelyben a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és a Magyar Kerékpáros-szövetség is a tagja, de mi nem értesültünk erről a döntésről, nem is kezdeményezték ennek a tárgyalását, hanem Eisenkrammer Károly egy személyben meghozta. Ennek egészen biztosan lesz folytatása, én ugyanis kezdeményezem, hogy haladéktalanul üljön össze a testület és vizsgálja ki az eljárást, valamint vizsgálja felül a döntést. Sajnos ez nem az első eset, amikor Eisenkrammer olyan döntéseket hoz, amelyekhez nincsen joga” – tette hozzá Schneller.

Az MKSZ elnöke jelezte, rövidesen lejár a Tour de Hongrie-ra vonatkozó hároméves kormányzati támogatás. „Innentől egy új korszak kezdődik, arra törekszem a magam és a szövetség részéről is, hogy ilyen önhatalmú döntések ne szülessenek és senki se működhessen elszabadult hajóágyúként, hanem az MKSZ és a magyar kerékpáros társadalom kapja vissza a kontrollt és sokkal átláthatóbb körülmények között szervezzék ezt a versenyt. Korábban, amikor a Team United Shipping csapatát zárták volna ki a Magyar körről a worldtour-státuszra váltás miatt, kiálltam mellette, ugyanígy most is kiállok az MBH mellett is. Hiszen nekünk, a hazai kerékpársportnak ez a két csapatunk maradt, úgy kell rájuk vigyázni, mint a szemünk fényére” – zárta szavait Schneller Domonkos.

Az MBH magyar bajnok kerékpárosa, Dina Márton saját Instagram-felületén jelezte, nem szeret ilyen témákban megszólalni, de emellett nem tud elmenni szó nélkül, szerinte ugyanis úgy néz ki, hogy a kollektív bűnösség elvét alkalmazzák ellenük. „Ha az MBH Bank-CSB-Telecom Fort teljes csapata nem indulhat el a TDH-n, pusztán egy versenyző egyetlen (nem hivatalos) pozitív mintája miatt, az méltánytalan, igazságtalan és életszerűtlen! Nagyon remélem hogy a szervező átgondolja ezt az elhamarkodott döntést, és hazai közönség előtt, teljes erőbedobással küzdhetünk minél jobb eredményekért” – fogalmazott Dina.

Időközben Eisenkrammer Károly, a TdH főszervezője Facebook-oldalán jelezte, hétfőn átbeszélik a helyzetet. „Azt gondoltam, hogy mi, mint Tour de Hongrie egy gyors döntéssel elejét tudjuk venni az ügy fokozásának. Az elmúlt 24 órában történtek azonban rám cáfoltak. Az ügy nem szűnt meg a Tour de Hongrie körül, sőt! Sokak szerint mi leszünk a sportág ellensége, ha ragaszkodunk ehhez a döntéshez. Jelentősen árnyalja a helyzetet, hogy azóta feléledt a csapat és megérkezett Antonio Bevilacqua team manager tiszta és egyértelmű levele. Tulajdonképpen ő is abban a cipőben van, mint én. Ő is menekülne a problémától, de neki nehezebb - és valóban nincs arra sem bizonyíték, sem utalás, hogy a csapat vezetése érintett lenne. A fentiek alapján hétfőn összeülünk az illetékes kollégákkal, bevonva Vizer Barnabást is, az MKSZ sportigazgatóját, és átbeszéljük a helyzetet, hogy mi a teendőnk, ha van egyáltalán. Ez az ügy nagyon nem hiányzott senkinek – de szeretnénk olyan döntést hozni, amely a magyar kerékpársport érdekeit szolgálja” – írta közösségi felületén.