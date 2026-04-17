Nemzeti Sportrádió

Kerékpár: pozitív lett Makrai Bálint doppingtesztje

2026.04.17. 09:20
Makrai Bálint (Fotó: Kovács Péter)
Makrai Bálint kerékpár MBH Bank–CSB–Telecom Fort dopping
Pozitív lett a doppingtesztje Makrai Bálintnak, az MBH Bank-CSB-Telecom Fort magyar kerékpárosának.

A Magyar Kerékpáros-szövetség pénteken számolt be a Nemzetközi Tesztelőügynökség (ITA) által közzétett hivatalos tájékoztatásról, amely szerint a 19 éves sportoló egy versenyen kívüli ellenőrzésen akadt fenn.

Az MKSZ kiemeli, hogy a zéró tolerancia elvét vallja a dopping minden formájával szemben, és elkötelezett a tiszta sportág képviselete mellett.

„Szövetségünk az ügyben mindenben együttműködik az illetékes nemzetközi és hazai hatóságokkal” – olvasható a közleményben.

A szervezet megjegyzi, hogy a doppingellenőrzési eljárás jelen szakaszában a versenyzőt megilleti a jog a B-minta vizsgálatának kérésére. Az MKSZ tiszteletben tartja a jogi eljárásrendet, ezért a vizsgálat jogerős lezárultáig és a hivatalos határozat megszületéséig az üggyel kapcsolatban további nyilatkozatot nem kíván tenni.

Az ITA közleménye szerint a Makraitól március 30-án levett mintában dianabol (metándeinon) nyomaira bukkantak.

 

