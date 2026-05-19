Kerékpár: a tisztújítást elvetették, de a szakmai tervet és a költségvetést nem fogadták el

A Testnevelési Egyetemen tartotta éves közgyűlését a Magyar Kerékpáros-szövetség kedden. Az utóbbi hónapokban több konfliktus is történt a hazai kerékpársportban, és a véleménykülönbségek tisztázására lehetőséget teremtett a közgyűlés, korábban ugyanis az eredetileg tervezett napirendi pontok kiegészültek a Tour de Hongrie magyar kerékpáros-körversennyel kapcsolatos egyes kérdések megvitatásával.

Az egyetem Tokió nevű különterme zsúfolásig megtelt, többen is megjegyezték, hogy ennyire sokan régen nem tették tiszteletüket közgyűlésen. Három egyesület kezdeményezte, hogy vegyék napirendre a tisztújítást, mert megrendült a bizalom az MKSZ vezetésével kapcsolatban, ám az elnökség ezt korábban elutasította, mondván, július 9-re a szövetség kiírt egy tisztújító közgyűlést…

A 95 szavazásra jogosult tag közül 49-en nemmel, 46-an igennel voksoltak, így nem vették napirendre a tisztújítást. A következő napirendi pont a Tour de Hongrie-t érintette volna, de már ez előtt egymásnak feszült Schneller Domonkos elnök és Eisenkrammer Károly, a verseny főszervezője. A személyeskedéstől sem mentes szóváltást követően a tagság szavazott arról, hogy a titkos helyett nyílt szavazással folytatják, és a Tour de Hongrie-t érintő napirendi pontot leveszik.

A közgyűlés az elnökség szakmai beszámolójával folytatódott, Vízer Barnabás felsorolta a 2025-ös év kiemelkedő eredményeit, megemlítette az MBH és a Team United Shipping csapatainak sikeres szereplését, valamint Feldhoffer Bálint előrelépését a Bahrain-Victorious fejlesztői sorába.

Eisenkrammer szót kért, azt nehezményezte, hogy Magyarország a férfiak olimpiai rangsorában miért csupán az 53. helyen áll (ezzel pillanatnyilag nincs az ötkarikás kvótaszerzés közelében). Dér Zsolt szövetségi kapitány válaszában jelezte, tisztában van a helyzettel és szükséges ezen változtatni. Az MKSZ elismerte, a hegyi kerékpáros szakágra is nagyobb figyelmet kellene fordítania.

Időközben a jelenlévők száma csökkent, a szakmai beszámolót 44 igen és 43 nem szavazat mellett fogadták el, ketten tartózkodtak. A szövetség gazdálkodásáról, pénzügyi, vagyoni helyzetéről szóló beszámoló újabb Schneller–Eisenkrammer szóváltást hozott, ezt a beszámolót 54 igen, 26 nem és 4 tartózkodás mellett fogadták el.

A 2026-os szakmai tervet Vízer Barnabás ismertette, a fő hangsúly az olimpiai kvalifikációra helyeződik. Országúton egy-egy női és férfi kvótára lehet számítani, a hegyi kerékpárban rosszabbak az esélyek, jelenleg erősen kérdőjeles a kijutás lehetősége, míg a BMX racing és freestyle szakágaiban már jobb a helyzet. Pályán is előrelépés szükséges, hiszen az atlétika és az úszás után ebben osztják a legtöbb érmet. A szakmai tervet nem fogadták el, 43-an nemmel, 29-en igennel voksoltak négy tartózkodás mellett.

A 2026-os gazdasági évre vonatkozó költségvetést 37 nem, 30 igen és 7 tartózkodás mellett nem fogadták el. „Valamikor ezt azért korrigálni kell” – tette hozzá a levezető elnök. Eisenkrammer zárszóként megjegyezte, olyan elnökséget hagytak működni, amelynek se a szakmai tervét, se a költségvetését nem fogadták el.

A közgyűlés mintegy öt órát követően ért véget, a viták azonban nem rendeződtek. Folytatása következik július 9-én.