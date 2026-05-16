A Tour de Hongrie főszervezője: Jó döntést hoztunk az utolsó kör eltörléséről
Nemcsak a legendásan meredek Bárány úttal, hanem a kifejezetten kellemetlen időjárási körülményekkel is meg kellett küzdeniük a kerékpárosoknak a Magyar körverseny negyedik, Mohács és Pécs közötti szakaszán. Az etap eredetileg Siklóst és Harkányt is érintette volna, de a rajt előtt a csapatok kérésére az a döntés született, hogy a rossz időre tekintettel Villányból rögtön Pécs felé fordultak a bringások.
A meredek pécsi körözéssel kapcsolatban a szervezők menet közben abban maradtak, hogy mind a négyet megtartják, nincs rövidítés. Ám a második lejtmenetben két kerékpáros is megcsúszott a kanyarban, egyiküket még a szalagkorlát sem fogta meg. A történeteket átértékelve módosult a hátralévő táv, a lejtmenetes részt nem érintették, a Bárány utca után rögtön az állatkerti cél felé kellett fordulni. Ez nyilván borította az előzetes terveket, hiába kezdett őrült hajrába a főmezőny, a szökevények közül elöl maradt Jakob Söderqvistet és Adrián Benitót már nem tudták megelőzni. Söderqvist ráadásul összetettben is átvette a vezetést, előnye az utolsó etap előtt 40 másodperc az UAE-s Benoit Cosnefroy-val szemben.
Felvetődött, hogy a lerövidült szakasz beleszámítson-e az összetettbe, végül az a döntés született, hogy számít. Ennek nagy kárvallotja az előzetesen esélyesnek kikiáltott Cosnefroy.
A nap döntéseivel kapcsolatban Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője adott tájékoztatást:
„A szombati rendkívüli időjárási körülmények és balesetek komoly kihívás elé állították a szervezőket is és a zsűrit is. A versenyigazgató és a zsűri elnöke hírtelen bekövetkező extrém helyzetben közösen döntenek. Márpedig a második körre drámaian romlott a helyzet a lejtőn. De nem csupán azért döntöttünk a rövidítés mellett, mert csúszott az út. Hanem azért is, mert az egymást követő bukások lehetetlenné tették, hogy a lejtőn még egyszer lejöjjünk. Kelland O'Brient, aki a szalagkorlát alatt átcsúszott, az úttól tíz méterre találták meg a szervezők. A sérülése mértékéről akkor, elsőre még semmi biztosat nem lehetett tudni (azóta kiderült, hogy állapota stabil), vagyis az a helyzet állt elő, hogy a körpálya miatt a verseny »előtt« 20 km-rel zajlott egy sportoló mentése. A helyzetet átlátva, a kockázatokat felmérve hozott egy döntést a versenyigazgató és az UCI bíró, amit velem is jóváhagyattak. Mindez körülbelül 2-3 perc alatt történt. Utólag is azt gondolom, hogy jó döntést hoztunk."
Az időkülönbségek kapcsán hozzátette:
„A verseny megállításától független probléma, hogy mit kezd a zsűri az elért időeredményekkel? Dilemma alakult ki azt tekintve, hogy a rövidített szakaszt beszámolják-e az összetettbe, vagy sem? Ennek az eldöntése nem szervezői kompetencia, hanem a zsűri feladata. Mivel ez egy elég bonyolult szituáció volt, ezért az UCI bírónk az UCI központtól is kért segítséget. Ennek lett az eredménye, hogy a pályán látott eredmény alapján a svéd Jakob Söderqvist vezet az összetettben, és viseli a sárga trikót."
A Magyar kör vasárnap a Balatonalmádi és Veszprém közötti, 147 kilométeres szakasszal folytatódik.