A Tour de Hongrie főszervezője: Jó döntést hoztunk az utolsó kör eltörléséről

Nemcsak a legendásan meredek Bárány úttal, hanem a kifejezetten kellemetlen időjárási körülményekkel is meg kellett küzdeniük a kerékpárosoknak a Magyar körverseny negyedik, Mohács és Pécs közötti szakaszán. Az etap eredetileg Siklóst és Harkányt is érintette volna, de a rajt előtt a csapatok kérésére az a döntés született, hogy a rossz időre tekintettel Villányból rögtön Pécs felé fordultak a bringások.

A meredek pécsi körözéssel kapcsolatban a szervezők menet közben abban maradtak, hogy mind a négyet megtartják, nincs rövidítés. Ám a második lejtmenetben két kerékpáros is megcsúszott a kanyarban, egyiküket még a szalagkorlát sem fogta meg. A történeteket átértékelve módosult a hátralévő táv, a lejtmenetes részt nem érintették, a Bárány utca után rögtön az állatkerti cél felé kellett fordulni. Ez nyilván borította az előzetes terveket, hiába kezdett őrült hajrába a főmezőny, a szökevények közül elöl maradt Jakob Söderqvistet és Adrián Benitót már nem tudták megelőzni. Söderqvist ráadásul összetettben is átvette a vezetést, előnye az utolsó etap előtt 40 másodperc az UAE-s Benoit Cosnefroy-val szemben.

Felvetődött, hogy a lerövidült szakasz beleszámítson-e az összetettbe, végül az a döntés született, hogy számít. Ennek nagy kárvallotja az előzetesen esélyesnek kikiáltott Cosnefroy.