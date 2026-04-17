Tour de Hongrie: visszavonták az MBH indulási engedélyét Makrai doppingesete után

Mint arról beszámoltunk, a Magyar Kerékpáros-szövetség közölte: a Nemzetközi Tesztelőügynökség (ITA) által közzétett hivatalos tájékoztatása szerint az MBH Bank profi kerékpáros csaptának 19 éves versenyzője, Makrai Bálint egy versenyen kívüli ellenőrzés során dianabolra (metándienon) pozitív mintát adott.
Kerékpár: pozitív lett Makrai Bálint doppingtesztje
A május közepén sorra kerülő magyar kerékpáros körverseny, a Tour de Hongrie főszervezője, Eisenkrammer Károly néhány órával később közölte, a körversenyen a zéró tolerancia elvét vallják a dopping minden formájával szemben.
„A sportág tisztasága és a fair play mindennél fontosabb” – emelte ki Eisenkrammer a verseny hivatalos honlapján.
A magyar bejegyzésű ProTeam visszaléptetésével 18 csapat 108 versenyzője lehet ott a ProSeries kategóriás versenyen május 13–17. között. A klub doppingvétségben nem érintett magyar kerékpárosai továbbra is helyet kaphatnak a magyar válogatottban.