Nemzeti Sportrádió

Tour de Hongrie: visszavonták az MBH indulási engedélyét Makrai doppingesete után

2026.04.17. 11:50
Fotó: Dömötör Csaba
Címkék
Makrai Bálint kerékpár dopping Tour de Hongrie
Makrai Bálint doppingvétségét követően a Tour de Hongrie operatív szervezéséért felelős Vuelta Sportiroda visszavonja az MBH Bank CSB Telecom Fort meghívását. A körversenyen így 18 csapat vesz részt – adta hírül a verseny hivatalos honlapja.

Mint arról beszámoltunk, a Magyar Kerékpáros-szövetség közölte: a Nemzetközi Tesztelőügynökség (ITA) által közzétett hivatalos tájékoztatása szerint az MBH Bank  profi kerékpáros csaptának 19 éves versenyzője, Makrai Bálint egy versenyen kívüli ellenőrzés során dianabolra (metándienon) pozitív mintát adott. 

„Szövetségünk az ügyben mindenben együttműködik az illetékes nemzetközi és hazai hatóságokkal.”

A május közepén sorra kerülő magyar kerékpáros körverseny, a Tour de Hongrie főszervezője, Eisenkrammer Károly néhány órával később közölte, a körversenyen a zéró tolerancia elvét vallják a dopping minden formájával szemben. 

„A sportág tisztasága és a fair play mindennél fontosabb” – emelte ki Eisenkrammer a verseny hivatalos honlapján.

 A magyar bejegyzésű ProTeam visszaléptetésével 18 csapat 108 versenyzője lehet ott a ProSeries kategóriás versenyen május 13–17. között. A klub doppingvétségben nem érintett magyar kerékpárosai továbbra is helyet kaphatnak a magyar válogatottban. 

 

 

 

Legfrissebb hírek

Ezek is érdekelhetik