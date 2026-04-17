Tour de Hongrie: visszavonták az MBH indulási engedélyét Makrai doppingesete után

A május közepén sorra kerülő magyar kerékpáros körverseny, a Tour de Hongrie főszervezője, Eisenkrammer Károly néhány órával később közölte, a körversenyen a zéró tolerancia elvét vallják a dopping minden formájával szemben.

„A sportág tisztasága és a fair play mindennél fontosabb” – emelte ki Eisenkrammer a verseny hivatalos honlapján.

A magyar bejegyzésű ProTeam visszaléptetésével 18 csapat 108 versenyzője lehet ott a ProSeries kategóriás versenyen május 13–17. között. A klub doppingvétségben nem érintett magyar kerékpárosai továbbra is helyet kaphatnak a magyar válogatottban.