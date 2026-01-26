Kerékpár: Murciában kezdi a szezont Valter Attila

A jelenlegi legjobb magyar országúti kerekes, Valter Attila hétfőn Facebook-oldalán tette közzé a következő hetek, hónapok programját, kiemelve, hogy már Tenerifén edzőtáborozik.

„Mától ismét az egyik kedvenc edzőhelyemen, a Teidén tekerhetek! Az idei felkészülés utolsó állomása! Szűk három hét és nekivágok ennek az igen csinos naptárnak” – írta a következő versenyeit bemutató képe mellé a 27 éves sportoló, aki február 13–14-én a kétszakaszos murciai viadalon teker, majd egy dél-spanyolországi egynaposon, a Clásica Jaén elnevezésű versenyen indul. Noha tavaly két francia egynaposon szerepelt elsőként az évben, a korábbi esztendőkben mindig ötnapos, egyhetes versenyekkel kezdte az idényt februárban, mielőtt egyik kedvencén, a Strade Bianchén rajthoz állt volna – amely az idén sem marad ki a programjából.

A Visma csapatától három év után elköszönő magyar kerekesnek a többnaposok nélkül is sűrű lesz a programja, mivel február 28-án az év első belga World Tour-versenyén, az Omloop Nieuwsbladon indul – többek között Wout van Aert, Tom Pidcock és Matt Brennan társaságában.

Március 7-én következik Valter tavaszi kedvence, a toszkánai Strade Bianche – a fehér murvás szakaszokkal tűzdelt versenyen 2022-ben negyedik, egy évvel később ötödik lett a háromszoros magyar bajnok, s a 2024-es 19. és a tavalyi 22. helye sem lebecsülendő eredmény. Két nappal később pedig jön számára az első többnapos viadal, a hat szakaszból álló Tirreno–Adriatico körverseny. Ezeken túl március 27-én az E3 Saxo Classicon teker majd Belgiumban, április 5-én pedig a Flandriai körversenyen – utóbbi két egynaposon is első alkalommal áll rajthoz.