Wout van Aert kihagyja az Omloopot szombaton, Valter harmadszor a Bahrein színeiben

A tavaly még Valter Attilát is foglalkoztató Visma Lease a Bike hivatalos Twitter-oldalán jelentette be, hogy Wout van Aert nem lesz ott a szombati versenyen. A 2022-es kiadás győztese az eredeti menetrend szerint a z Omloop után csak jövő kedden indul a Samyn Classic versenyén, majd jövő hét végén a Strade Bianchén áll rajthoz.

„Nyilván nagy csapás számoomra, hogy lemaradok az idény első belga versenyéről. Egész télen a klasszikus szezonra készültem, jól is sikerült az edzőtáborunk és igazán erősnek is éreztem magam. A február az ilyen időszak, könnyű megbetegedni, de ettől függetlenül én nagyon pozitívan állok a továbbiakhoz az edzéseim alapján. Remélem, hogy hamarosan tényleg megkezdhetem a versenyzést, csak, egyelőre nem ezen a szombaton” – idézte kerékpárosát a Visma Twitter-bejegyzése.

A szombati viadalon – és a jövő szombati Stradén is – ott lesz Valter Attila, aki a télen a Bahrain Victorioushoz igazolt, s a 27 éves magyar kerékpáros a harmadik versenyén szerepel majd új csapatánál: az évet a kétnaposra tervezett, de végül a pocsék időjárás miatt egy rövidített nappal „lerendezett” Vuelta á Murcián kezdte, majd 10. lett a spanyol Strade Bianchénak nevezett Clásica de Jaén versenyén.

Valter karrierje során első alkalommal indul az Omloopon.