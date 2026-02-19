Valter és Feldhoffer csapata is indul a Magyar körön

Tíz évvel ezelőtt, 2016-ban alapította meg Bahrein első profi kerékpáros csapatát Nasszer bin Hamad al-Halífa, az ország ifjúsági- és sportminisztere. Az istálló 2021-ben indult először a Magyar körön, rögtön sikerrel, a viadal első etapját Kaposváron Phil Bauhaus nyerte meg. A német sprinter a tatai befutót követően is ünnepelhetett, végül zöld trikóval fejezte be a versenyt. A Bah­rain-Victorious soraiban két magyar szerepel, a 2020-as Tour-győztes Valter Attila és a tavalyi évad legjobb hazai bringása, Feldhoffer Bálint. Egyikük biztosan ott lesz a gyulai nagyrajton május 13-án.

A Bahrain mellett további két csapat szereplése vált biztossá a közelmúltban, a flamand utánpótlásképző Team Flanders-Baloise visszatérő vendég, eddig három megkülönböztető mezt vitt haza. Új szereplő az amerikai Modern Adventure Pro Cycling Team, George Hincapie és bátyja, Richard alapította meg tavaly, hogy új életet leheljen az amerikai kerékpársportba.

A Tour de Hongrie az idén május 13. és május 17. között lesz, a várhatóan húszcsapatos mezőnyre 829 kilométer vár hazánk tájain.