Valter Attila megmutatta magát új csapata mezében

A 2020-as Tour de Hongrie-t az azóta már megszűnt CCC versenyzőjeként megnyerő Valter Attila 2021. május 13-án már a francia Groupama-FDJ bringásaként a Giro d’Italia hatodik szakasza után élre állt az összetettben, így első magyarként felvehette a rózsaszín trikót, amelyet három napig viselt. 2023-ban a világ akkori legerősebb csapata, a Visma mezében állt rajthoz, rögtön az első idényében fontos szerep jutott neki, tevékenyen kivette a részét abból, hogy az istálló mindhárom Grand Tourt megnyerte. Az olimpiai negyedik helyezett Valter három évet töltött a holland csapatnál, mielőtt 2026-ra elkötelezte magát a Bahrain Victorioushoz.

A Vismához hasonlóan szintén legmagasabb kategóriás istállót 2016 augusztusában a bahreini királyi család tagja, Nasszer bin Hamad al-Kalifa, azaz Nasszer herceg hozta létre. A Bahrain a háromhetesek közül leginkább a Girón szerepel jól, alapítása óta minden évben a legjobb ötben végzett egy versenyzője, de Valter Attila egyik fő célja, hogy a Tour de France-on is rajthoz álljon.