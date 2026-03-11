Andresen mesés győzelmet aratott, Valter sokat dolgozott csapatáért

221 kilométer várt a Tirreno–Adriatico mezőnyére a harmadik etapon Cortona és Magliano de' Marsi között. A nap egyetlen jelentősebb emelkedőjét, a Todit a magányos szökevény, Diego Pablo Sevilla mászta meg elsőként, ezzel a hegyi trikókért folyó versenyben átvette a vezetést, ennek tudatában később bevárta a főmezőnyt.

Kilencven kilométerrel a vége előtt egy áthaladó vonat miatt állították le rövid időre a versenyt, s miután a szerelvény áthaladt, a kerékpárosok is tovább tekerhettek. Casette felé közelítve a részhajrá miatt fokozódtak az izgalmak a szakadó esőben, az összetettet vezető mexikói Isaac Del Toro is begyűjtött egy bónuszmásodpercet, így minimálisan ugyan, de tovább nőtt az előnye. Az időjárás változékonyan alakult, hol kisütött a nap, máskor újra esni kezdett. Valter Attila viszont változatlanul sokat dolgozott csapatáért, a magyar kerékpáros húzta a Bahrain-Victorious sorát a főmezőnyben.

Magliano de' Marsiba érve egyre feszültebbé vált a mezőny, mindenki készült a sprintre. A Lidl-Trek sprintere, Jonathan Milan tűnt fel elöl, mögötte tekert a dán Tobias Lund Andresen, míg a belga Jesper Philipsen is előreküzdötte magát. Milan ereje elfogyott a végére, Andresen már a célvonal áthaladása előtt ünnepelhetett, több favoritot is maga mögé utasítva nyerte meg a mezőnyhajrát.

Valter a 149. helyen zárt, összetettben továbbra is Del Toro vezet. A hétszakaszos viadal csütörtökön a Tagliacozzo és Martinsicuro közötti 213 kilométeres etappal folytatódik, amely során négy jelentősebb emelkedő vár a mezőnyre.

61. TIRRENO–ADRIATICO

3. szakasz (Cortona–Magliano de' Marsi, 221 km)

1. Tobias Lund Andresen (dán, Decathlon) 5:29:22 óra

2. De Lie (belga, Lotto Intermarché) azonos idővel

3. Philipsen (belga, Alpecin) a. i.

…149. Valter Attila (Bahrain-Victorious) a. i.

Az összetett állása

1. (kék trikóban) Isaac Del Toro (mexikói, UAE) 10:35:22 óra

2. Pellizzari (olasz, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 4 mp h.

3. Sheffield (amerikai, Ineos) 14 mp h.

…113. Valter 5:58 p h.