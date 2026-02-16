Tim Wellens 54.5 kilométeres szólóval nyert, Valter a 11. a Clásica Jaénen

Andalúziában a spanyolországi olajbogyó-termelés központjának számító Jaén tartomány negyedik legnagyobb városában, Úbedában és környékén rendezték az ötödik Clásica Jaén versenyét, amelyen pályafutása során először szerepelt az idén már a Bahrain Victoriousban versenyző Valter Attila. A korábbi háromszoros magyar bajnok bringás ugyan már az elmúlt hétvégén teljesítette idei első versenyét, a két szakaszból álló murciai kört, ám az időjárás közbeszólt, s a két etapon mindössze 120 kilométert tekert, így lényegében ez volt számára a valódi idénynyitó.

A Cláscia Jaén egynapos versenyét nem véletlenül nevezik a rajongók a spanyol Strade Bianchének, hiszen a 154.2 kilométeres versenytávot hat darab, összesen 25 kilométer hosszú murvás szakasz tarkította, így ideális felkészülésnek tekinthető a március 7-én sorra kerülő toszkánai klasszikus egynaposra.

Ami magát a versenyt illeti: a rajt után nagyjából fél távig érdembeli szökési kísérletet nem jegyezhettünk fel, a legkitartóbb próbálkozás előnye sem csúszott fél perc fölé. Az első murvás szakasz viszont megrostálta a mezőnyt, az élen maradók közül a belga bajnok Tim Wellens és Mark Donovan párosa lépett meg a többiektől 65 kilométerre a céltól, majd tíz kilométer múlva az UAE-s Wellens leszakította brit kollégáját, s egyedül indult tovább. Eközben Valter Attila a majdnem 35 főt számláló első számú üldözőbolyban maradt, s ugyan akadtak néhányan, akik közös erőfeszítéssel eredtek volna Wellens után, rendre befogták ezeket a próbálkozókat – miközben 35 kilométerre a céltól Wellens előnye már másfél perchez közelített. Bő 25 kilométerrel a cél előtt aztán egy nyolcfős csoport elszakadt az üldözőktől, akikhez néhány kilométeren belül Valter Attila is felzárkózott, a Wellenst üldöző csoport létszáma ezzel nagyjából felére csökkent.

Jó hússzal a vége előtt aztán Tom Pidcock betámadta a csoportot, az utolsó tíz kilométerre fordulva már csak tíz bringás maradt az első számú üldözők csoportjában, de a hátrányt csak nem sikerült csökkenteni, a belga az utolsó murvás szakasz végénél, 5 kilométerrel a cél előtt még 30 másodperces előnnyel vezetett, s innen már nem lehetett tőle elvenni a győzelmet. Igaz, az utolsó kilométerre Tom Pidcock, Maxim van Gils és Jan Christen hármasa alaposan ráközelített, de aztán már a hajrára készültek, így bő fél percet megőrzött előnyéből. A második helyet a végül teljesen szétszakadó üldözőcsoportból legjobban sprintelő Pidcock szerezte meg Christen előtt, Van Gils viszont nagyot csúnyán bukott a célegyenesben. Valter Attila 2:38 perc hátránnyal a 11. helyen ért célba, s ezzel 15 világranglistapontot szerzett.

Valter Attila legközelebb február 28-án a belga egynaposon, az Omloop Nieuwsbladon indul.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

CLÁSICA JAÉN (Úbeda–Úbeda, 154.2 km)

1. Tim Wellens (belga, UAE) 3:29:31

2. Tom Pidcock (angol, Q36.5) 48 másodperc hátrány

3. Jan Christen (svájci, UAE) a. i.

...

11. Valter Attila (Bahrain Victorious) 2:38 perc hátrány