Pogacar úgy folytatta, ahogy tavaly abbahagyta

67, 75, 20, 33 és 79. Ezek nem az ötös lottó eheti nyerőszámai, hanem ennyi kilométeres szólógyőzelmet aratott Tadej Pogacar az elmúlt öt versenyén. A szlovén világ- és Európa-bajnoki címvédő kerékpáros idén először a Strade Bianchén állt rajthoz, egyértelműen azzal a céllal, hogy sorozatban harmadjára, összességében negyedjére ünnepelhessen a sienai főtéren.

A kifejezetten erős mezőnyben a legnehezebb murvás szektorig, a Monte Sante Mariéig tartott a szökevények előnye – a nap elmenésébe bekerült az MBH Bank CSB Telecom Fort színeiben tekerő Samuele Zoccarato is. A főmezőnyben az UAE diktálta a tempót, Florian Vermeersch készítette elő a terepet Pogacarnak, de elöl dolgozott Isaac Del Toro is. 79 kilométerrel a vége előtt a szlovén támadást indított, a brit Tom Pidcock és a francia tini, Paul Seixas ekkor még reagált rá, de pár száz méter megtételét követően a második kísérletnél már nem bírták a címvédő tempóját. Seixas lánca ráadásul le is esett, és Pidcocknak is akadtak kisebb problémái.

Így új verseny kezdődött Pogacar mögött, aki folyamatosan növelte előnyét. Még arra is jutott ideje, hogy az őt követő motorost megnyugtatva kiintsen annál a kanyarnál, ahol tavaly bukott. Ezúttal nyugodtan szelte az íveket a gyönyörű toscanai tájon… Nem úgy, mint mögötte, ahol időnként összeértek, majd elszakadoztak csoportok, ráadásul az út mentén tomboló tömegre is figyelni kellett, az aerodinamikus ír, Ben Healy majdnem el is esett az egyik nézőben.

Seixas erejét mutatja, hogy segítők nélkül tartotta magát az üldözők között, Del Torónak eszébe sem jutott beforogni neki. Amikor néhány bátrabb bringás elszakadt ettől a csoporttól, Pogacar két perc körüli előnye némiképp csökkent, de a szlovén győzelme egy másodpercre sem forgott veszélyben, magányosan érkezett meg a nevét viselő, 13. murvás szektorhoz.

A meredek sienai Monte Sante Caterinán már mosolyogva tekert az UAE kiválósága, a célvonalon átgurulva leszállt kerékpárjáról és tisztelgett a tömeg előtt. Mögötte Seixas leszakította Del Torót, így a Decathlon 19 éves bringása második hellyel mutatkozott be a Strade Bianchén. A további helyezésekért még zajlott némi verseny a meredek kockaköveken, az UAE összesen három kerékpárossal képviseltette magát az első tízben. Pogacar tehát úgy folytatta, ahogy tavaly abbahagyta, két hét múlva a Milánó–Sanremón szállhat harcba, azt az egynapost még sosem nyerte meg.

A magyar indulók közül Valter Attila 105 kilométerrel a vége előtt mechanikai problémával küszködött a főmezőnyben, a Bahrain-Victorious kerékpárosa 12:56 perces hátránnyal 70. lett. Az első world tour versenyén induló MBH-ból Zoccarati végzett a legelőkelőbb, 66. helyen helyen, Dina Márton pedig 88.-ként ért célba.

„Láttam, hogy Seixas nagyon keményen tekert a Sante Marie legmeredekebb részén, ekkor azt mondtam magamnak, hogy mindent beleadok a csúcsig, és meglátjuk, mit ér: felzárkózik vagy kialakul közöttünk némi különbség. Amikor hátranéztem, láttam, hogy a csapattársaim közül Del Toro és Jan Christen is ott halad mögöttem, ez elég volt ahhoz, hogy egyedül mehessek tovább” – nyilatkozta a verseny után Pogacar.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

Strade Bianche, férfiak (Siena–Siena, 203 km): 1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 4:45:15 óra, 2. Seixas (francia, Decathlon) 1:00 perc hátrány, 3. Del Toro (mexikói, UAE) 1:09 p h., …70. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 12:56 p h., …88. Dina Márton (MBH) 21:14 p h.