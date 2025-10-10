Nemzeti Sportrádió

Befejezte a pályafutását Elia Viviani olimpiai bajnok kerékpáros

Vágólapra másolva!
2025.10.10. 17:34
null
Elia Viviani a riói olimpián (Fotó: Getty Images)
Címkék
kerékpár pályakerékpár Elia Viviani
Befejezte a pályafutását az olasz Elia Viviani, aki pályakerékpárban olimpiai aranyérmes, világbajnok és Európa-bajnok, illetve országúton is volt aranyérmes kontinensviadal mezőnyversenyében.


A 36 éves olasz bringás – aki országúton a sprintekben, míg pályán az állóképességi számokban jeleskedett – pénteken közösségi oldalán jelentette be, hogy lezárja 2010 óta tartó, 16 idényt felölelő karrierjét.

A pályaversenyek egyik meghatározó kerékpárosa volt az elmúlt évtizedben, a 2016-os riói ötkarikás játékokon omniumban állhatott a dobogó tetejére, ugyanebben a számban Tokióban bronzérem, míg madisonban tavaly Párizsban ezüstérem került a nyakába. Világbajnok kétszer, Európa-bajnok nyolcszor volt ebben a szakágban.

Országúton – a procyclingstats adatai alapján – 90 profi győzelmet számlált, háromhetes körversenyeken kilenc szakaszon diadalmaskodott és 2018-ban megnyerte a pontversenyt a Giro d'Italián, egy évre rá pedig Európa-bajnok lett.

A Tour de Hongrie-n háromszor – 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben indult –, legjobb magyarországi szakaszeredménye a 2022-es nyitó etap székesfehérvári befutójánál elért második pozíció volt.

 

kerékpár pályakerékpár Elia Viviani
Legfrissebb hírek

Giro d'Italia: a szervezők megerősítették, hogy jövőre Bulgáriában rajtol a mezőny

Kerékpár
5 órája

Schneller Domonkos: Jó eséllyel tudnánk kvótát szerezni, ha a terepkerékpár bekerülne a téli olimpia programjába

Kerékpár
Tegnap, 18:16

Pogacar ezúttal csak húsz kilométeres szólóval nyert

Kerékpár
2025.10.07. 17:43

Jövőre is május közepén rendezik a Tour de Hongrie-t – hivatalos

Kerékpár
2025.10.07. 10:53

Kerékpár: Pogacar a folyamatos sikerei ellenére évről évre fejlődni akar

Kerékpár
2025.10.06. 12:14

Pogacar 75 kilométeres szóló végén az Eb-t is megnyerte

Kerékpár
2025.10.05. 17:13

Dina Márton: A hazai bajnoki cím mentette meg az évemet

Kerékpár
2025.10.03. 12:29

A tiltakozások miatt a jövőben rövidebb szakaszok lehetnek a kerékpárosversenyeken

Kerékpár
2025.10.03. 11:31
Ezek is érdekelhetik