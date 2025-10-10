Befejezte a pályafutását Elia Viviani olimpiai bajnok kerékpáros



A 36 éves olasz bringás – aki országúton a sprintekben, míg pályán az állóképességi számokban jeleskedett – pénteken közösségi oldalán jelentette be, hogy lezárja 2010 óta tartó, 16 idényt felölelő karrierjét.

A pályaversenyek egyik meghatározó kerékpárosa volt az elmúlt évtizedben, a 2016-os riói ötkarikás játékokon omniumban állhatott a dobogó tetejére, ugyanebben a számban Tokióban bronzérem, míg madisonban tavaly Párizsban ezüstérem került a nyakába. Világbajnok kétszer, Európa-bajnok nyolcszor volt ebben a szakágban.

Országúton – a procyclingstats adatai alapján – 90 profi győzelmet számlált, háromhetes körversenyeken kilenc szakaszon diadalmaskodott és 2018-ban megnyerte a pontversenyt a Giro d'Italián, egy évre rá pedig Európa-bajnok lett.

A Tour de Hongrie-n háromszor – 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben indult –, legjobb magyarországi szakaszeredménye a 2022-es nyitó etap székesfehérvári befutójánál elért második pozíció volt.