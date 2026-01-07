Visszavonult Valter Attila korábbi csapattársa, a Giro tavalyi győztese

A 33 esztendős brit bringás nyílt levelét szerdán klubja, a Visma-Lease a Bike hozta nyilvánosságra, az elmúlt egy évben itt Valter Attila csapattársa volt Yates. Bejelentésében azt írta, hosszan érlelt és nem könnyen, ám meglátása szerint a megfelelő pillanatban meghozott döntésről van szó.

„Nagyon büszke vagyok mindarra, amit elértem és ugyanennyire hálás azokért a leckékért, amelyeket ezáltal megtanulhattam” – emelte ki, hozzáfűzve, hogy a nehezebb napok, a visszaeséses éppúgy fontosak voltak karrierje során, mint a sikerek. Hangsúlyozta, „büszkén és megnyugvással” fejezi be életének azon szakaszát, amely többet adott neki annál, mint amit valaha el tudott képzelni.