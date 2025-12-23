Vas Blanka második lett a zolderi terepkerékpáros versenyen

Az élmezőnyből nem vett részt mindenki a Superprestige-sorozatba tartozó belgiumi megméretésen, amelyen a cyclocross-szezonban eddig négy viadalon szereplő Vas másfél hónap kihagyás után versenyzett újra. A szakágban Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes magyar bringás az első sorból rajtolt és korán az élre került, a technikás részeken többször is ő haladt elöl. A gyors pályát javarészt száraz körülmények jellemezték, a futós szakaszokkal, lépcsővel és átlépendő akadályokkal nehezített terepen Vas a korán kialakult ötfős élbolyban haladt. Néhol magyar szurkolás is buzdította tekerés közben, az útvonal pedig helyenként érintette a korábban Formula–1-es nagydíjaknak is otthont adó autóversenypályát.

A hatkörös viadal negyedik körében Vas a pálya végén rövid időre el tudott szakadni riválisaitól, ám azok visszazárkóztak, a versenyt pedig végül az ezt követően ritmust váltó francia Amandine Fouquenet nyerte: mivel az üldözők között nem volt összmunka, rövid idő alatt jelentős előnyre tett szert a francia bajnok. Vas a hajrához közeledve egy határozott kanyarvétellel egyszerre két riválisát előzte meg, majd a második helyért lesprintelte a holland Aniek van Alphent. Így idei legjobb eredményét érte el, eddig egy kilencedik hely volt a legelőkelőbb pozíciója ebben a terepkerékpáros-idényben.

A magyar bajnok Bruchner Regina nem fejezte be a viadalt.

A végeredmény (a procyclingstats alapján)

1. Amandine Fouquenet (francia, Arkéa – B&B Hotels) 51:03 perc

2. Vas Blanka (SD Worx-Protime) 8 másodperc hátrány

3. Aniek van Alphen (holland, Seven Racing) 9 mp h.

Bruchner Regina (MVM VESC) nem fejezte be a versenyt