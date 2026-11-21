A vajdahunyadi vendégek az első négy percben egy lövéssel, majd egy fejessel tesztelték a csíki hálóőr, Pap Eduard éberségét, de ezt követően jó ideig az ő kapujukra mentek a lövések. A sűrűn, de főként távolról próbálkozó FK-ból egyedül Szalay Szabolcs találta el a kaput, de az Adrian Franculescu által kiütött labdára későn érkezett Nyitra Szabolcs. A 27. percben viszont a Corvinul talált be átlövésből, Andrej Fábrynak mintegy 22 méterről küldte a jobb sarokba a labdát. Az előny birtokában a hunyadiak igyekeztek eldugni a labdát a csíkiak elől, akik csak a félidő utolsó perceiben jutottak újra lövésekhez, de Veres Szilárd távoliját megfogta a kapus, Eppel Márton pedig fordulásból fölé küldte a labdát.

Szünet után a Corvinul feladta mezőnyfölényét, az utolsó passzokat rendre elrontó FK azonban nem talált fogást a kapuja elé húzódó vendégcsapaton. Veszély kizárólag a hunyadi kontrákban volt: Ángel Gillard közeli lövését lábbal védte Pap, majd Roger Junio lövése a kapufát súrolva ment mellé. A gól végül Pap rossz passzából jött össze, a labdára lecsapó Emanuel Yeboah kicsalta a kapust, majd üres kapus helyzetbe hozta Gillárdot, aki immár élt a lehetőséggel. Az argentin csatár kilenc perc múlva Szalay Szabolcstól is elcsente a labdát, és elegánsan átemelte a kifutó kapus felett, majd Roger is duplázott, de ő a kapufa eltalálásában. A szépítésre csak Horváth Artúrnak volt esélye, de távoli emelését bravúrral szedte ki a léc alól a visszafutó Franculescu, aki az utolsó percben Nino Kukovec közeli fejesét is hárította. A Corvinul viszont az utolsó pillanatig sem állt le, és a legvégén a csereként beállt Renato Espinosa is betalált egy kényszerítő után.

ROMÁN SUPERLIGA

16. forduló

FK Csíkszereda–Corvinul Vajdahunyad 0–4 (Fábry 27., Gillard 62., 71., Espinosa 90+2.)

Csíkszereda: Hegedűs János és Pászka Lóránd végig a pályán volt; Szalay Szabolcs kezdőként 85 percet játszott; Eppel Márton kezdett, a 66. percen cserélték le; Horváth Artúr a 66. percben állt be; Czékus Ádám a 85. percben lépett pályára; Magyar Zsolt, Ódor Máté, Szabó Alex és Tajti Mátyás végig tartalék maradt.