A kanadai Jason Pineo háromszor is bevette az ellenfél kapuját, és hármas holtversenyben második helyen áll a góllövőlistán.

Sorozatban öt győzelem után kapott ki az UTE, amelyet a második helyezett DEAC ezúttal is 5–1-re vert meg. A fővárosiak legutóbbi vereségüket is a debreceni egyetemi csapattól szenvedték el, október közepén.

A Háromszéki Ágyúsok a Dunaújvárost, míg a Corona Brasov a FEHA19-t győzte le könnyedén.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

Corona Brasov (romániai)–FEHA19 5–2 (1–1, 2–1, 2–0)

Brassó, 1053 néző. V: Nagy A., Filip Chinde (mindkettő román), Kolláth

BRASSÓ: Adorján – Haaranen (1), Wardley / Mesikämmen, O. Williams 1 / Boriszenko, Bors / Kovács Előd – VALCHAR 1 (1), WELSH (2), MCAULEY 1 (1) / Zagidullin, Kóger (1), Van Wormer 1 / Rokaly Sz. (1), Részegh T. (1), MIHÁLY Á. 1 (1) / Rokaly-Boldizsár, Gajdó B., Máthé. Edző: Strenk Hunor

FEHA19: Csibi – Dóczi, Nagy Dominik / Sivrin (1), Deák / Szabó P., ERDŐHELYI (1) / Bánhegyi – Magosi, Keceli-Mészáros, Fehér / Pallós, Karó, Schwartz / Molnár Zétény, Alapi, AMBRUS CS. 1 / Pallag-Bozsák, Blasits 1, Dobai. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 29–34. Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Strenk Hunor: – A mérkőzés első tíz percében irányítottuk a játékot, aztán kicsit körülményessé váltunk, ami visszahozta a meccsbe az ellenfelet. 2–2 után újra kontrolláltuk a találkozót, a harmadik harmadra megfelelő hozzáállással korcsolyáztunk ki, és mindenki, aki jégen volt, hozzájárult a győzelemhez. Büszke vagyok a srácokra.

Tokaji Viktor: – A liga egyik legjobb csapata ellen játszottunk, és az, hogy a Kontinentális Kupában bejutottak a hatos döntőbe, biztos, hogy kellő önbizalom adott a játékosainak. Mégis nekik ugrottunk, és negyvenpercnyi játék után még semmi sem dőlt el. Keményen harcoltunk, küzdöttünk, megvoltak a lehetőségeink, de a harmadik harmad elején elaludtunk, ekkor ment el a meccs.

Háromszéki Ágyúsok (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák 6–3 (2–0, 3–2, 1–1)

Kézdivásárhely, 224 néző. V: Magyar (romániai), Máhr-Stumpf, Buzás (romániai), Varjú

HÁROMSZÉK: Arany – Raszulov, Nagy T. (1) / Kinne (1), Antal E. / Farkas T., KERNÁSZT (2) / István – Szkacskov 1 (1), Pajor 1, Kulyash (1) / Antal L. (1), RÓTH 1 (1), Gecse O. (1) / Chiang 1, MOLNÁR ZS. 1 (2), Molnár Zoltán 1 / Robert Timaru, Ilyés, Bíró. Edző: Kertész Zoltán

DAB: Szücs (Váradi) – Orosz, Agafonov / Horváth Dániel, Balázsi / Takács, Ujvári – ZORIN 1 (1), BABELIAK 1 (1), ASZKAROV (2) / Csémi, Mesterházy, Barabás / Strenk O. 1, Simic (2), Lévai / Bánki, Taczman. Edző: Németh Péter

Kapura lövések: 35–29. Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Kertész Zoltán: – A győzelemnek és a három pontnak örülünk, de el kell mondanom, sem könnyű, sem izgalommentes nem volt ez a meccs. Meg kellett küzdenünk a sikerért, hiszen az ellenfél is mindent beleadott. Hullámzó volt a játékunk, ezen feltétlenül változtatnunk kell, mert vasárnap még nehezebb találkozó vár ránk.

Németh Péter: – Nem úgy sikerült az első harmad, ahogy terveztük, kétgólos hátrányban kezdtük el a középső játékrészt, amit nagyjából 17 percig mi uraltunk, de aztán előjöttek a korábbi hibáink, és ezen a szinten ez már elég ahhoz, hogy újra gólt kapjunk, és el is ússzon a győzelem lehetősége.

UTE–DEAC 1–5 (1–2, 0–3, 0–0)

Újpest, 647 néző. V: Tóth Renátó, Vincze P. T., Majoros, Lánczos

UTE: Erdei – Pokornyi, Franyó / Tornyai, Szathmáry / Bogesics, Rósa – Zitny, Sokay, Dansereau / CSÁNYI 1, Lehtonen (1), Valtonen (1) / Szalma, Szabó Rácz, Mester / Kovács S., Cseh, Lőczi. Edző: Anatolij Bogdanov

DEAC: Antek – Mártonffy, Usztyinyenko (2) / Bukor, Kiss D. / Jurkovics, Haranghy / Varga M. – CULIGIN 3 (1), SENFELD (3), Németh Z. (2) / Tóth R., Sztyepanov 1, Kulesov / Kiss P., Kovács Alex 1, Varga B. (1) / Kovács Alpár, Lifsic, Ördög. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 28–31. Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 4/1. Fegyelmi büntetések: végleges kiállítás (Matias Jesper Lehtonen)

MESTERMÉRLEG

Anatolij Bogdanov: – Így néz ki a csapat, amikor egymás után öt meccset nyer, aztán könnyelművé válik. Azt hittük, a dolgok megtörténnek maguktól, vagy hogy az ellenfél majd odaadja a pontokat. Csalódást keltő teljesítmény, fegyelmezetlen játékkal, ami az edzői stáb felelőssége is, hiszen nem tudtuk kellőképpen felkészíteni a csapatot.

Vaszjunyin Artyom: – Az első tíz perccel lehettünk elégedettek, utána igazából csak csúnya szavak jutnak eszembe a teljesítményünkről. Rengeteg korongot adtunk el, ennyi helyzetet még nem teremtettünk az ellenfélnek, mint ezen a meccsen. Teljesen máshogy is alakulhatott volna ez a mérkőzés.

DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC 6–2 (2–1, 2–0, 2–1)

Miskolc, 1065 néző. V: Soós, Árkovics, Gottlibet, Dömötör

DVTK: Tóth K. – Szirányi (1), Kärmeniemi / JELISZEJEV 1 (2), Szabóki / Vokla (1), Szalay – Tóth Gergő, Gerads, Djumics 1 (1) / Rétfalvi (1), LÖVEI 1 (1), PINEO 3 (1) / Trajcsik, Kinloch, Csiki / Trozsák, Tóth P., Czecze. Edző: Láda Balázs

BJA HC: Farkas R.– Pozsgai, Szabó B. (1) / Varga A. (1), Seregély Máté / Boros, Karjaleinen / Szivák – Schlekmann, Nagy G. (1), Zapernick 1 / Nádor, Nagy Krisztián, Percic / Molnár B. (1), Weidemann, Zimányi / Balogh, Bóna, Szabó Dániel 1. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 33–27. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 2/2