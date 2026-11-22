Csíkszeredában nyílt időszaki fotókiállítás a hétvégén a Hátsó füves futballszociológiai riportsorozat legjobb képeiből. A mára több mint 350 magyarországi és határon túli települést érintő terepmunka fotói a falusi labdarúgás jellemző arcait, őszinte pillanatait, társadalmi folyamatait rögzítik. A bemutatott válogatásban a Nemzeti Sport korábbi és jelenlegi fotóriporterei, Balogh László, Földi Imre, Korponai Tamás, Mirkó István, Móricz-Sabján Simon, Török Attila, Tumbász Hédi, Reviczky Zsolt, Szabó Miklós és Veres Viktor alkotásai láthatók. Szerepelnek a falakon a 2019-es és a 2023-as erdélyi utak során készült képkockák is, így megjelenik a Felsőboldogfalván, Szépvízen, Szentegyházán és Mérán született fotódokumentáció.

A 2027 februárjáig megtekinthető tárlat egyúttal egy új privát csíkszeredai sportmúzeum nyitánya is, a Székely Géniusz Házban (Márton Áron utca 2.) a Kárpát-medencei Sportgyűjtemény Egyesület gazdag mez-, zászló- és sportrelikviagyűjteménye is helyet kapott. A pénteki megnyitóünnepségen házigazdaként Kelemen Gábor köszöntötte a nagy számban megjelent érdeklődőket, az egyesület nevében Szabó Áron tért ki a székely sporthagyományok erősítésére, majd a főszervező, Farkas Endre újságíró világított rá a Hátsó füves-fotóanyag értékeire. Szó esett még arról is, miben más a magyarországi megyei bajnokságok és a székelyföldi kis csapatok világa, miért fontos a játékban rejlő tiszta szellem és a közösségi erő ápolása. Feltűnt a közönség körében mások mellett a Hargita megyei futballt 27 éven át irányító Tamás Zoltán, a szentegyházi labdarúgás ügyét felkaroló Kósa Csaba, valamint Korodi Attila, Csíkszereda város polgármestere is.

A csíkszeredai kiállítás előzetes bejelentkezéssel látogatható, időpontot egyeztetni Farkas Endrénél lehetséges a +40 755 153 986-os telefonszámon vagy az [email protected] emailcímet. Az erdélyi programtól függetlenül december 20-ig várja az érdeklődőket a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum a Hátsó füves – egy eltűnő futballvilág képei című átfogó kiállításán.