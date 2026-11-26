Kevesen gondolhatták 2013. július 7-én, hogy valóságos tehetséggyár nyitja meg kapuit Grúzia fővárosában – pedig így történt. A Dinamo Tbiliszi aznap felavatott utánpótlás-akadémiájának ünnepségén olyan világsztárok tették tiszteletüket, mint az akkoriban a Real Madridot erősítő, a valaha élt legnagyobbak között számon tartott Cristiano Ronaldo, a 2004-es aranylabdás Andrij Sevcsenko, valamint az AC Milan korábbi kétszeres Bajnokok Ligája-győztese, Kaha Kaladze. Alighanem maguk sem sejtették, hogy 13 évvel később a szovjet válogatott grúz középpályásáról, Vitalij Daraszelijáról elnevezett intézmény Európa-szerte ismert labdarúgók egész sorával büszkélkedhet – elég csak az Aranylabda-szavazáson hatodik helyezett Hvicsa Kvaracheliára, a Liverpool kapusára, Giorgi Mamardasvilire, valamint Giorgi Csakvetadzére, Otar Kiteisvilire, Zuriko Davitasvilire, Giorgi Kocsorasvilire vagy Anzor Mekvabisvilire gondolni. A műhely eredményességét érzékelteti az is, hogy az elmúlt évben összesen 78 olyan játékosa szerepelt valamelyik grúz korosztályos válogatottban, aki az akadémián nevelkedett.

Helyszíni látogatásunk során arra voltunk kíváncsiak, milyen fortélyai vannak a Dinamo Tbiliszi tehetségnevelésének, s vajon miként lehetséges, hogy az európai élklubokénál lényegesen szerényebb forrásokból gazdálkodó intézmény ilyen hatékonysággal ontja magából a profi szintet megütő futballistákat. Válaszért előbb az akadémia szakmai vezetőihez fordultunk.

A SPANYOL MINTA AZ ALAP, A FEJLŐDÉS A LEGFONTOSABB

„A futballfilozófiánk alapja a labdabirtoklás és a támadó szellemű játék – magyarázta Vahtang Jagorasvili, az akadémia szakmai vezetője, aki játékosként a 2. Bundesligában futballozott. – A fiatalabb korosztályokban az egyéni képességek fejlesztését helyezzük előtérbe, az eredményesség elsősorban az U19-es csapatnál válik meghatározóvá. A kapusainknak például megtiltjuk, hogy hosszú indításokkal átíveljék a középpályát, hiszen azt szeretnénk, hogy a labdát hátulról, tudatosan építkezve hozzák játékba – ha közben hibáznak, abból tanulhatnak, és legközelebb jobb döntést hozhatnak. Az egész képzési rendszerünk arra épül, hogy a játékosok merjenek futballozni, vállaljanak kockázatot, és megértsék a labdakihozatal különböző szakaszait.”

Az elképzelés gyökerei az alapításig nyúlnak vissza, az akadémia első szakmai vezetője ugyanis spanyol szakember volt, aki az ibériai futballkultúra alapelveit honosította meg Tbilisziben. Később holland tréner vette át az irányítást, ám a játékfelfogás lényegét megőrizték. A szakmai folytonossághoz hozzájárul, hogy az újonnan érkező edzőktől elvárják az akadémia filozófiájához való alkalmazkodást – aki képtelen azonosulni a meghatározott alapelvekkel, annak nincs maradása. Az utánpótláscsapatok elsősorban 4–3–3-as, alkalmanként 3–4–3-as felállásban futballoznak, és a felnőtteknél alkalmazott rendszerhez igazodnak. Mindez megkönnyíti az átmenetet, amelyet már 15 éves korban elkezdenek előkészíteni.

„A gyerekek ötéves korukban ismerkednek meg a futballal, ekkor még elsősorban a játék örömét és a labdával való kapcsolatukat fejlesztjük – vette át a szót Giorgi Ivanisvili, az akadémia tehetségfejlesztési menedzsere. – Amikor tizenkét évesen áttérnek a nagypályás futballra, már a felnőttcsapatunkéhoz hasonló rendszerben dolgoznak, noha továbbra is a technikai képzés élvez elsőbbséget. A grúz labdarúgók hagyományosan szeretnek cselezni, bátran vállalkoznak, és örömüket lelik a támadójátékban, úgyhogy szeretnénk megőrizni ezt a karaktert. A legígéretesebbek tizenöt éves koruktól időnként az első csapattal edzenek, ezáltal fokozatosan alkalmazkodhatnak a felnőttfutball követelményeihez. Az a célunk, hogy mire elérik a megfelelő életkort, mentálisan is készen álljanak a következő lépcsőfokra.”

A fejlődést szolgálja az a tudatos versenyeztetési gyakorlat is, hogy az akadémia csapatai az U19-esek kivételével egy korosztállyal idősebb ellenfelekkel mérik össze tudásukat a bajnokságban, így a fiataloknak rendszeresen fizikailag érettebb futballistákkal szemben kell helytállniuk. A módszer hatékonyságát mi sem érzékelteti jobban, mint hogy Ivanisvili elmondása szerint az elmúlt idényben a Dinamo egyik bajnoki kezdő tizenegyét kizárólag saját nevelésű futballisták alkották, a keretben pedig rendszerint hetven-nyolcvan százalék körül alakul az akadémisták aránya. A klub jelenleg mintegy 220 gyerekkel foglalkozik közvetlenül az akadémiai rendsze­rében, amely az U8-as korosztálytól az U19-esig terjed. A hozzá kapcsolódó futballiskolákkal és regionális műhelyekkel együtt hozzávetőleg kétezer fiatalból válogathatnak – a legtehetségesebbek fokozatosan kerülnek a kiemelt akadémiai csapatokhoz.

A szakmai vezető: Vahtang Jagorasvili

„Tbilisziben és Grúzia különböző régióiban is dolgoznak játékosmegfigyelőink, emellett rendszeresen szervezünk tornákat, amelyeken más klubok fiataljait figyelhetjük meg – folytatta Ivanisvili. – Több egyesülettel kötöttünk megállapodást, amelynek köszönhetően előnyt élvezünk a kiszemeltek megszerzésében. A Dinamo neve az egész országban hatalmas vonzerőt jelent, a családok számára óriási lehetőség, ha hozzánk kerülhet a gyerekük. Akik távolabbról érkeznek, azoknak szállást, étkezést és tanulási lehetőséget biztosítunk, két iskolával is együttműködünk. A futballista mellett az emberre is figyelünk, hiszen pontosan tudjuk, hogy a fiatalok töredékéből lesz élvonalbeli labdarúgó.”

Giorgi Ivanisvili a tehetségfejlesztésért felel

HÁROM MŰFÜVES NAGYPÁLYA, SZERÉNY KÖLTSÉGVETÉS

A belvárostól távoli Digomi városrészben található akadémiára megérkezve rendezett környezet fogadott bennünket. Az egykor teniszakadémiaként működő létesítményben három nagyméretű műfüves pálya, valamint több kisebb, ugyancsak mesterséges borítású játéktér van. A kollégium is tiszta, a bent lakók jó körülmények között töltik a napjaikat – abban a reményben persze, hogy egyszer majd ők is olyan kaliberű játékosok lesznek, mint a falra akasztott csapatképekről visszaköszönő Hvicsa Kvarachelia vagy éppen Giorgi Mamardasvili. Az infrastruktúra megfelel a mindennapi képzés követelményeinek, ám aki az európai elit akadémiáin megszokott fényűző körülményekre számít, nagy valószínűséggel csalódni fog. A pályák egy része felújításra szorul, a szakmai vezetőség tervei között szerepel a borítások cseréje.

Az igazán meghökkentő adat az anyagi háttérre vonatkozik: becslések szerint az akadémia éves költségvetése mindössze másfél millió grúz lari, vagyis körülbelül 530 ezer euró – hozzávetőleg 200 millió forint. Az államtól és a grúz szövetségtől is kapnak segítséget, ám ennek pontos mértékéről nincs adat. Grúziai forrásaink szerint a néhány százezer laris támogatási nagyságrend elképzelhető, ugyanakkor ez a forrás legfeljebb kiegészíti az utánpótlásközpont működésének finanszírozását. A költségvetéshez a külföldre szerződő tehetségek után befolyó összegek is hozzájárulnak, ám ezek a bevételek sem elegendők ahhoz, hogy az akadémia anyagi lehetőségei érdemben megközelítsék a tehetősebb európai műhelyekét.

Érdemes mindezt összevetni a magyarországi viszonyokkal. Korábbi kollégánk, Kocsmár-Tóth István közérdekű adatigényléssel megszerzett, az Economx által is feldolgozott adatai szerint a kiemelt hazai labdarúgó-akadémiák a 2025–2026-os idényben milliárdos állami támogatási keretösszegekkel gazdálkodhattak: a Puskás Akadémia esetében például 2.3 milliárd, az MTK Budapestnél 1.6 milliárd, az ETO FC-nél pedig 1.4 milliárd forintról beszélhetünk.

A szerény költségvetés ellenére a Dinamo fiataljai az európai porondon is felveszik a versenyt tehetősebb riválisaikkal. Az U19-es együttes az utánpótlás-nevelésben kiemelkedőnek tartott Köbenhavn búcsúztatása után a Fiorentina elleni UEFA Ifjúsági Liga-párharcra készült, amikor ellátogattunk az akadémiára.

A három műfüves pálya egyikén a jövő grúz reménységei edzenek

„Letámadtuk a Köbenhavnt, sokat birtokoltuk a labdát, bátran kombináltunk – idézte fel Ivanisvili. – Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a dán vagy az olasz kluboknak kedvezőbbek a pénzügyi lehetőségei, és játékosaik fizikailag is előttünk járhatnak. Viszont úgy érzem, technikai és taktikai szempontból fel tudjuk venni velük a versenyt, bizonyos területeken akár jobbak is vagyunk ellenfeleinknél. A nehézségek elsősorban az U19-es korosztályt követően jelentkeznek, amikor a gazdagabb klubok lehetőségei egyre nagyobb előnyt jelentenek. A pályán azonban továbbra is tizenegy játékos áll szemben tizeneggyel, és a mentalitásunkból sohasem engedünk.”

A képzés ugyanakkor a pályán kívül is folytatódik. A bentlakók reggel fél hétkor kelnek, egyórás egyéni foglalkozást követően iskolába mennek, délután csapatedzésen vesznek részt, esténként pedig tanári segítséget is kaphatnak a tanulmányaikhoz. A pszichológiai támogatás éppúgy része a rendszernek, mint a megfelelő táplálkozás, a pihenés lehetőségének megteremtése vagy a családi kapcsolatok ápolása. A hétvégi mérkőzések után, ha lehet, hazaengedik a távolabbról érkező gyerekeket – az akadémián pontosan tudják, milyen áldozatokkal jár, ha valaki tizenévesen a futballnak rendeli alá az életét.

HVICSA KVARACHELIA ÖCCSE MÁR A FELNŐTTEKKEL KÉSZÜL

Látogatásunk végére hagytuk azt a témát, amelyre különösen kíváncsiak voltunk: mi lesz a következő Kvaracheliával? A kérdés korántsem légből kapott, hiszen Hvicsa 16 éves öccse, Tornike már a Dinamo első csapatának fontos tagja. A fiatal támadó fejlődését Vaszil Gegucsadze, az U19-es együttes vezetőedzője is közelről követi, aki mintegy két éve ismeri a játékost, korábban együtt dolgozott vele.

„Tornikének sajátos játékstílusa van: szereti megmutatni, mire képes, és kifejezetten fontos neki, hogy a pályán kibontakoztathassa a kreativitását – jellemezte tanítványát Gegu­csadze. – Sok tekintetben emlékeztet a bátyjára. Néha olyan érzésem van, mintha ikertestvérek lennének, annyira közel áll egymáshoz a mozgásuk és a játékfelfogásuk. Tornike rengeteget dolgozik, szeret a közösségért futballozni, és tisztában van vele, mennyi áldozatot követel a fejlődés. A bátyja személyében kivételes példakép áll előtte, ezért pontosan láthatja, milyen út vezet a legmagasabb szintig.”

Az Aranylabda-szavazás hatodik helyére szoruló Hvicsa Kvarachelia a régi csapatképen – nem nehéz felismerni az álló sor közepén

Óriási teher nehezedhet a grúz média által sztárolt fiatal támadó vállára, hiszen a bátyja a Napoli olasz bajnokaként, majd a Paris Saint-Germain színeiben elért sikereivel egészen az Aranylabda-szavazás hatodik helyéig jutott. Az akadémián ugyanakkor jól tudják, hogy a legnagyobb tehetségek útja sem feltétlenül egyenes: Hvicsának a Rusztaviban, majd Oroszországban kellett bizonyítania a berobbanását megelőzően, míg a Liverpoolig jutó Giorgi Mamardasvili kétszer is kölcsönbe került, mire kiteljesedett a pályafutása. Sikereik azonban a grúz labdarúgás egészére hatással vannak, a 2024-es Európa-bajnoki szereplés pedig tovább fokozta a futball iránti érdeklődést. Ivanisvili mosolyogva jegyezte meg, hogy amíg korábban a grundokon gólt szerző gyerekek Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo nevét kiáltották, manapság Kva­racheliáét harsogják egyre többen.

És hogy kik lehetnek a következő grúz csillagok?

Meglehet, néhányukkal már találkoztunk: látogatásunkkor a Dinamo U19-es csapata egy másik tbiliszi klub ellen játszott felkészülési mérkőzést, és szembetűnő volt a különbség a két együttes tudása között. A Dinamo fiataljai szemmel láthatóan más szintre jutottak már, mint ellenfelük, és miután megismertük az akadémia működését, módszereit és eredményeit, cseppet sem lepődnénk meg azon, ha egyiküket-másikukat néhány év múlva a grúz válogatottban látnánk viszont.

Az U19-esek vezetőedzője: Vaszil Gegucsadze

Hvicsa Kvarachelia, 54-szeres válogatott szélső A futball neki családi örökség, hiszen édesapja, Badri a Dinamo Tbilisziben játszott, és az azeri válogatottban is szerepelt. Hvicsa hatévesen kezdett szervezett keretek között futballozni, az Olimpik és az Avaza után 2013-ban került a Dinamo akadémiájára. Már gyerekként kitűnt különleges labdaérzékével és váratlan cseleivel, 16 éves korában mutatkozott be a felnőttek között. Az első külföldi állomása a Lokomotiv Moszkva volt, keresetéből édesapja életmentő szívműtétjét is finanszírozta. A Rubin Kazanyban kétszer választották meg az orosz bajnokság legjobb fiataljának, az ukrajnai háború kitörése után azonban hazatért a Dinamo Batumiba. A Napolival 2023-ban olasz bajnoki címet nyert, a szurkolók Kvaradonának nevezték el, a Paris Saint-Germainnel pedig kétszer is elhódította a Bajnokok Ligáját, immár a grúz futball legnagyobb világsztárjaként. Giorgi Mamardasvili, 44-szeres válogatott kapus Édesapja, Davit maga is kapus volt, később a Gagra kapusedzőjeként dolgozott – Giorgi is ennél a klubnál ismerkedett a futballal. Tizenkét évesen került a Dinamo Tbiliszi akadémiájára, ám a felnőttek között nem jutott szóhoz, ezért kölcsönben Rusztaviban, majd a Lokomotivi Tbiliszinél kellett bizonyítania. Utóbbi színeiben a Granada elleni Európa-liga-selejtezőn is remekelt, a spanyol játékosmegfigyelők ekkor figyeltek fel rá. Pedig akár Magyarországra is vezethetett volna az útja: Lasa Odiladze játékosügynök a Nemzeti Sportnak elárulta, hogy fiatalként – Hvicsa Kvaracheliához hasonlóan – hazánkba is beajánlotta a kapust, ám az átigazolás nem valósult meg. A Valencia eredetileg a tartalékcsapatába vitte, de hamar a La Ligában találta magát, a 2024-es Európa-bajnokságon pedig bravúrjaival az egész kontinens – beleértve jelenlegi klubja, a Liverpool – figyelmét felkeltette. Giorgi Csakvetadze, 45-szörös válogatott támadó középpályás A Norcsi Dinamoeli után tízévesen került a Dinamo Tbiliszihez, amelyben kivételes cselezőkészségével, ritmusváltásaival és játékintelligenciájával hamar kitűnt társai közül. Tizenhét évesen már a felnőtteknél futballozott, a 2017-es U19-es Európa-bajnokságon pedig a nemzetközi megfigyelők figyelmét is felkeltette. A Bayern München is érdeklődött iránta, végül a belga Gent szerződtette, amelyben berobbant az élvonalba: 2018-ban az év grúz játékosának választották meg, és ő szerezte a Nemzetek Ligája történetének első gólját. A gyors felemelkedést súlyos térdsérülések szakították meg, ezért kölcsönben a Hamburgnál, majd a Slovan Bratislavánál próbált visszakapaszkodni. Az angol Watfordban ismét meghatározó futballista lett, a 2024-es Eb-n Grúzia történelmi menetelésében is szerepet vállalt, 2026 nyarán pedig az olasz Udineséhez igazolt.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. november 21-i lapszámában jelent meg.)