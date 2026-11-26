Egyéni csúcs a backyard-vb-n – számított rá?

Természetesen örülök neki, hogy megdöntöttem az egyéni legjobbamat, de a terveim szerint többet szerettem volna menni – mondta a Csupasportnak Stefán Beáta. – Egyelőre nem tudom, hogy ez miért nem jött össze, kell még egy kis idő, amíg minden részletre fény derül. Az biztos, hogy eléggé dacos és makacs vagyok, ha úgy gondolom, hogy nem megyek tovább, akkor nekem ott a vége. Ilyenkor senki sem tud meggyőzni a folytatásról, hiába lehet bennem még néhány kör… Most is ez történt, mentem a saját fejem után, s habár a segítőim próbálkoztak, nem tudtak meggyőzni a folytatásról.

Hogyan ment a verseny?

Nagyon elfáradtam… Teljesen más tempót éreztem, mint amit az órám mutatott. Eléggé harcoltam az idővel, siettem, hogy a körök között legyen öt-hat perc pihenőm, de úgy éreztem, egyre kevesebb idő jut rá – ez pedig teljesen felőrölt. Az nyilvánvaló, hogy egy bizonyos kilométerszám vagy idő után fárad az ember, így egyre lassul, de mégis nehéz elfogadni. Nem egyszerű ezt kezelni, sokat kell még tanulnom, de ez a világbajnokság is fontos mérföldkő volt számomra.

Ezúttal mi jelentette a legnagyobb nehézséget?

Nekem az éjszaka mindig nehéz, viszont amikor feljön a nap és előjönnek az emberek, az nagy könnyebbséget jelent. Motivációt ad, amikor látom az embereket sétálni vagy a gyerekeket játszani a távolban, így konstatálom, hogy van élet a futópályán kívül is. Sötétben viszont csak a fejlámpák fényét lehet látni, ami nem túl izgalmas. Éppen ezért, éjszaka mindig jön néhány holtpont, de nincs mese, át kell lendülni ezeken. Ez a része nehéz volt.

Mit szól a magyar válogatott teljesítményéhez?

Büszke vagyok rá, hogy hatvanhét ország közül az előkelő tizennegyedik helyet szereztük meg, ami szép eredménynek számít. Ráadásul jó néhányan megdöntötték a saját egyéni csúcsukat is. Ezúton gratulálok minden futónak, nagyszerű érzés volt a magyar válogatottat képviselni – büszke vagyok rá.

Tekintsünk előre egy kicsit: milyen célokat tűzött ki a közeljövőben?

A verseny után a regeneráció és a pihenés a legfontosabb, így ezen volt és van a hangsúly. Ezt követően nincs tervem még, biztosan lesz néhány versenyem jövőre is, de még nem tudok konkrétumot mondani.

