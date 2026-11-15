Az utolsó tíz percben kiütötte az Acélbikákat a DVTK

Két harmad után a vendég diósgyőriek csupán 1-0-ra vezettek a Dunaújváros otthonában, ám a záró felvonásban aztán hat gólt is szereztek – az 52. percben még csak 0–2 állt az eredményjelzőn. A hét diósgyőri találatból az amerikai Dallas Gerads három góllal vette ki a részét.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–DVTK JEGESMEDVÉK 0–7 (0–0, 0–1, 0–6)

Dunaújváros, 120 néző. V: Szabó, Farkas, Kocsány, Muzsik

DAB: Váradi – Agafonov, Orosz / Horváth, Balázsi / Ujvári, Lévai / Dávid – Aszkarov, Babeliak, Nyerusai / Barabás, Merterházy, Zorin / Takács, Simic, Strenk / Szécsi, Jónás. Edző: Németh Péter

DVTK: PIPOLY – Szirányi (2), Kärmeniemi / Jeliszejev (1), Szabóki / Szalay, Vokla / GERADS 3, Djumic (1), Tóth G. (1) / RÉTFALVI 1 (2), LÖVEI 1 (3), PINEO 1 (2) / Trajcsik 1, Kinloch, Csíki / Czecze, Tóth P. (1) / Trozsák. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 16-37

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Németh Péter: – Két harmadig jó meccs volt, a srácok küzdöttek, mint a tűzoltók. Úgy jöttünk ki a harmadik harmadra, hogy azt láttam rajtuk, van esélyünk megfordítani. Hamar megkaptuk a másodikat, kockázatot kellett vállalnunk, nem jött be. Ilyen szintű összeomlásokat nem csinálhatunk. Három nap alatt két 0-6-os harmadot csináltunk, ebből jönnek az ilyen nagy arányú vereségek, pedig a meccs képe egyáltalán nem ilyen volt.

Láda Balázs: – A hét gól nem tükrözi a mérkőzés képét, az utolsó percekben alakult így, de ez kiélezett mérkőzés volt. Két harmadon keresztül nagyon meg kellett dolgoznunk a nagyobb különbségért. Folyamatosan nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, amely nagyon keményen védekezett. Talán a harmadik gól, a kékről eleresztett lövés volt az, ami nagyon tetszett, és mutatta, hogy mit is kellett volna játszanunk hatvan percen keresztül.

UTE–FEHA19 5–1 (2–0, 2–1, 1–0)

Újpest, 742 néző. V: Vincze P., Ozsváth, Sábián, Varjú S.

UTE: Erdei – Pokornyi, FRANYÓ 1 (1) / TORNYAI 1 (1), Szathmáry / Bogesics, Ladnyik (1) / Osztoics – Vasko, Sokay, Dansereau / ZITNYI 2 (1), Lehtonen (2), VALTONEN (3) / Csányi, Szabó Rácz (1), Mester / Kovács S., Cseh I., Szalma 1. Edző: Anatolij Bogdanov

FEHA19: Hegedüs (Iszak-Pataki) – Nagy Dominik, Dóczi Zs. / Deák, Sivrin / Szabó P., Bajkó / Erdőhelyi – MAGOSI 1, Keceli-Mészáros (1), FEHÉR K. / Pallós Zs., Karó, Schwartz / Molnár Z., Alapi, Ambrus Cs. / Dobai, Balasits, Ratnyikov. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 35–30

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Anatolij Bogdanov: – Úgy éreztem 4–1-nél, kezdjük elveszteni a kontrollt, azért kértem időt, hogy kikerüljünk ebből a negatív spirálból. Sok korongot adtunk el, elvesztettük a párharcokat, fegyelmezetlenek voltunk, megadtuk a lehetőséget az ellenfélnek, hogy visszajöjjön. A harmadik harmadban visszaszereztük a kontrollt. Az ott lőtt góllal el is döntöttük a meccset, de összességében ez az 5–1 nem tükrözi a játék képét, nekünk hízelgő az eredmény.

Tokaji Viktor: – Az eredményt leszámítva az egész meccs pozitív volt számunkra. A mérkőzés felénél debütált egy 18 éves játékosunk a kapuban, nyilván a mérhetetlen mély óceánba lett bedobva a cápák közé, ehhez képest nagyon hamar megtanult úszni, ennek nagyon örültem. Annak már kevésbé, hogy könnyű gólokat kaptunk addig. Egyébként nagyon jó energiaszinten játszottunk végig, ezért megdicsértem a fiúkat a meccs után.

SC CSÍKSZEREDA (romániai)–HÁROMSZÉKI ÁGYÚSOK (romániai) 3–2 (1–1, 0–1, 2–0)

Csíkszereda, 1803 néző. V: Radu (román), Gergely (romániai), Gherorghies (román), Borsos (romániai)

CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk – Salló (1), Salamon 1 / Kovács E., Láday / Szekeres, Ferencz-Csibi / Mic – SILLÓ 1, Péter (1), BECZE (3) / LEHTIMAKI 1, Galoha, Väyrynen (1) / Márton, Ágoston, Fodor / Szopos, Kozma, Bíró G.. Edző: Staffan Lundh

HÁROMSZÉK: Arany – Rasulov, Nagy T. / Antal (1), Kinne / Szabó Zs., Horváth P. / Kernászt – SZKACSKOV (1), Paior, Kulyash / Gecse, RÓTH Z. 1, Antal (1) / Molnár Z., Molnár Zs., Péter / Bíró O., Ilyés 1, Kertész. Edző: Kertész Zoltán

Kapura lövések: 36–21

Emberelőny-kihasználás: –, ill. –

MESTERMÉRLEG

Staffan Lundh: – Nagyon szoros mérkőzés volt. Sokat próbálkoztunk, birtokoltuk a korongot, de ennek ellenére végig keményen kellett dolgoznunk. Először 1–0-ra, majd 2–1-re vezettek, mi pedig próbáltunk egyenlíteni. Az emberelőnyös játékunk ezúttal nem igazán működött. A mérkőzés során voltak nehézségeink, de végig küzdöttünk, és úgy gondolom, a végén megérdemeltük a győzelmet.

Kertész Zoltán: – Ha a két csapat közötti előző mérkőzésekből indulok ki, akkor azt mondanám, örülök annak, hogy javítottunk egyet a mérkőzés arcán. Egy eléggé küzdelmes mérkőzést tudtunk összehozni. Annak ellenére megvolt az esélyünk akár a győzelemre is, hogy talán nekik több gólszerzési lehetőségük volt, de nem bántunk jól a koronggal a végén. Még mindig azon az úton vagyunk, ahol javítanunk kell a játékunkon, mert ráfizetünk a visszatérő hibákra.

BJA HC–DEAC 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0) – hosszabbításban

Tüskecsarnok, 432 néző. V: Nagy A., Máhr-Stumpf, Lánczos, Kolláth

BJA HC: FARKAS R. – Pozsgai, SZABÓ B. (2) / Varga A., Seregély M. / Karjaleinen, Boros – SCHLEKMANN 1 (1), Nagy G. 1, Zapernick / NÁDOR, Nagy K., Percic / Molnár B., Weidemann, Zimány / Balogh Á., Bóna, Szabó D. Edző: Kangyal Balázs

DEAC: HETÉNYI – Mártonffy, Usztyinyenko / BUKOR (1), Kiss D. / Szécsi, Jurkovics / Haranghy – Culigin, Shenfeld, NÉMETH Z. / Tóth R., SZTYEPANOV 1, Kulesov (1) / Kiss P., Kovács Alex, Varga B. / Ördög, Lifsic, Kovács Alpár. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 40–31

Emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Kangyal Balázs: – Sok fiatal van, kevés légiós, képesek vagyunk nagyon jó játékot is játszani, és tudtunk olyan mérkőzést is produkálni, amiből semmit nem tudtam beletenni a mérleg pozitív odalába. Ez egy jó válasz volt a csapattól péntek után, ennek örülök. A meccs egész képét tekintve eldönthettük volna előbb, persze nekik is volt helyzetük, valamint kiváló kapusteljesítményt láthattunk mindkét oldalon.

Vaszjunyin Artyom: – Jól kezdtünk és az első gól után nagyjából vége is volt a jó játékunknak. Nem azt kaptuk a srácoktól amit vártunk, vagy amit megszoktunk, úgyhogy szerintem örülünk a mai napon az egyetlenegy pontnak is. El kell kezdenünk kicsit többet dolgozni, többet korizni, nyilván átbeszéljük, megnézzük, hogy mi volt az oka, de nagyon erőtlenek voltunk és lassúak a mai napon, úgyhogy ezt meg kell oldanunk.