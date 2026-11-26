A Pintér Zsuzsanna, Flank-Tanító Dorottya, Milanovic Alexandra, Kiss Anett, Tüskéné Borszéki Erika összeállítású együttes szombaton legyőzte az angolokat, vasárnap pedig előbb Hongkong, majd Fülöp-szigetek alakulata felett diadalmaskodott. Ezt követően hétfőn alulmaradt a csehekkel, majd kedden a lettekkel és a litvánokkal szemben, végül szerdán felülmúlta az új-zélandiakat, így négy győzelemmel és három vereséggel harmadikként végzett a csoportjában.

Az első két-két helyezett közvetlenül kijutott a világbajnokságra, a két csoportharmadik pedig csütörtök délelőtt csapott össze ugyanezért. A magyarok 9–5-ös vereséget szenvedtek a németektől, így egyetlen esélyük maradt a vb-szereplés kiharcolására: a két negyedik helyezett összecsapásának győztesével, a Fülöp-szigetek csapatával kellett megmérkőzniük az utolsó helyért.

A két együttes vasárnapi mérkőzése – 3–0-s utolsó endnek köszönhetően – 7–6-os magyar sikerrel zárult. A csütörtök délutáni viszont nem hozott ilyen fordulatot, négy end után 3–0-ra vezettek a délkelet-ázsiaiak, az ötödikben szerezték az első pontjukat a magyarok, a hatodikban viszont a Fülöp-szigetekiek 3–0-ra nyertek, amivel gyakorlatilag eldőlt a párharc. A hetedik szakasz csak 1–0-s magyar sikerrel zárult, ezzel véget is ért a mérkőzés.

A világbajnokságot – melyen 18 válogatott szerepel majd – március 13. és 21. között rendezik, de egyelőre nincs helyszíne.