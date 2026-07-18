Nemzeti Sportrádió

Kosár: a 7. helyért játszhatnak az U20-as fiúk a B-divíziós Eb-n

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2026.07.18. 17:54
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U20-as férfiválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
Kilencpontos vereséget szenvedett az U20-as férfi kosárlabda-válogatott az írektől az 5-8. helyért zajló helyosztók első körében a pozsonyi B-divíziós korosztályos Európa-bajnokságon.

A portugálok elleni negyeddöntős vereség után a magyar csapat az 5-8. helyért folytatta a szlovákiai B-divíziós U20-as férfi kosárlabda Európa-bajnokságon. Forray Gábor együttese a helyosztók első napján 88–79-re vereséget szenvedett az írektől, így vasárnap a 7. helyért a bolgárok következnek.

U20-as férfi B-divíziós Európa-bajnokság, 5-8. helyért
Pozsony, Gopass Arena
Magyarország–Írország 79–88 (22–20, 20–30, 16–21, 21–17)
Magyarország: Mészáros Á. 4, Lukácsi 15/9, Szász-Veres 4/3, Rosta 6, Angyal 25/6. Cs.: Kupai 11/9, Kertli 6/6, Palotai 5, Erdős 1, Varga F. -.
Írország: Scully 20/12, Pocevicius 20, Igbokwe 9, D. Gbinigie 16, Okojie 18/6. Cs.: Charles 2, O'Rourke -, Chmieleczki -, Njekwe -, Horkan -.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

U20-as férfiválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
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