Kosár: a 7. helyért játszhatnak az U20-as fiúk a B-divíziós Eb-n

A portugálok elleni negyeddöntős vereség után a magyar csapat az 5-8. helyért folytatta a szlovákiai B-divíziós U20-as férfi kosárlabda Európa-bajnokságon. Forray Gábor együttese a helyosztók első napján 88–79-re vereséget szenvedett az írektől, így vasárnap a 7. helyért a bolgárok következnek.

U20-as férfi B-divíziós Európa-bajnokság, 5-8. helyért

Pozsony, Gopass Arena

Magyarország–Írország 79–88 (22–20, 20–30, 16–21, 21–17)

Magyarország: Mészáros Á. 4, Lukácsi 15/9, Szász-Veres 4/3, Rosta 6, Angyal 25/6. Cs.: Kupai 11/9, Kertli 6/6, Palotai 5, Erdős 1, Varga F. -.

Írország: Scully 20/12, Pocevicius 20, Igbokwe 9, D. Gbinigie 16, Okojie 18/6. Cs.: Charles 2, O'Rourke -, Chmieleczki -, Njekwe -, Horkan -.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)