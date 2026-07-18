Triatlon: Kropkó Jázmin aranyérmes a junior aquatlon Eb-n
Kropkó Jázmin két érmet nyert a spanyolországi aquatlon Európa-bajnokságon: a juniorok között az első, a felnőttek mezőnyében a harmadik helyen ért célba.
Óriási magyar siker születetett Banyolesben, miután Kropkó Jázmin megnyerte a junior lányok versenyét az aquatlon Európa-bajnokságon, és ezzel eredményével pedig a felnőttek között is az előkelő harmadik helyen zárta a versenyt – számolt be a Magyar Triatlon Szövetség.
A versenyzőknek kifejezetten nehéz körülmények között kellett helytállniuk: a víz hőmérséklete 32 fokos volt, miközben a levegő is 35 fok körül alakult. A magyar juniorok közül többen is kiválóan szerepeltek a spanyolországi aquatlon Eb-n. A lányoknál Bán Petra a 6., Nagy Kata Bianka a 13. helyen zárt, míg a fiúknál Tomka Ézer 6., Marádi Gergő 9., Bódizs Áron 12. lett.
Magyar eredmények:
Junior lányok:
1. Kropkó Jázmin
6. Bán Petra
13. Nagy Kata Bianka
Junior fiúk:
6. Tomka Ézer
9. Marádi Gergő
12. Bódizs Áron
Junior lányok:
1. Kropkó Jázmin
6. Bán Petra
13. Nagy Kata Bianka
Junior fiúk:
6. Tomka Ézer
9. Marádi Gergő
12. Bódizs Áron
(Kiemelt kép forrása: Magyar Triatlon Szövetség)
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