Polyák–Varga–Kozma-emlékverseny: Lévai Tamás és Váncza István is bronzérmes

A BHSE vb-bronzérmes kiválósága délelőtt az Európa-bajnok Takács Istvánt, majd az Ázsia-bajnok kazah Nurszultan Turszinovot is pontozással múlta felül, a negyeddöntőben viszont 8–2-re kikapott az orosz vb és Eb-bronzérmes Milad Alirzajevtől, aki döntőbe jutott, így Lévai birkózhatott tovább. A vigaszágon az Ázsia Játékok-győztes, vb-ezüstérmes üzbég Dzsalgaszbaj Berdimuratovot győzte le 4-3-ra, ezzel kiharcolta a bronzmérkőzést. Az esti programban a kirgiz Aszan Zsaniszov sérülés miatt visszalépett a küzdelemtől, így Lévai mérkőzés nélkül nyert bronzérmet.

„Nagyon jónak értékelem a napot, épp a feleségem mondta, hogy soha életében nem látott még ilyen jól birkózni… Az orosz ellen nem értettem egyet a bírókkal, viszont csináltam állásból akciót, szóval az sem volt rossz. Istókot legyőztem, az fontos volt, de nem szeretek magyarral birkózni, ott azért általában kevés az akció, ismerjük egymást gyerekkorunk óta. Ráadásul most a válogató miatt nagy volt a tét. Az üzbég ellen egyszer macskaügyességgel léptem le a dobásáról, az nagyon kellett. Összességében eddig állásból gyengébbnek éreztem magam a többieknél, most viszont már erősebbnek, ennek nagyon örülök” – fogalmazott Lévai Tamás.

A 72 kilóban az Eb-ezüstérmes Váncza István 7-1-re kikapott az orosz U23-as Európa-bajnok Rabil Aszkerovtól, majd a vigaszágon 3-2-es győzelmet aratott az Eb-ezüstérmes török Cengiz Arslan ellen, így készülhet a az Eb-ezüstérmes georgiai Dzsoni Hecurjani elleni bronzmérkőzésre.

Az esti program első mérkőzésén Vánczát látták passzívabbnak, így Hecurjani próbálkozhatott parterhelyzetből, de végül nem tudott értékelhető akciót végrehajtani. A második menetben Váncza kapta meg a lehetőséget a lenti támadásra, a georgiai birkózó szabálytalanul védekezett, lenyúlt Váncza lábára, így megintették és két pontot írtak jóvá a magyar versenyzőnek (3-1). A hátralévő időben Hecurjani nagy iramot diktált, Váncza viszont magabiztosan védekezett és megnyerte az összecsapást.

„Kár, hogy megfogta lábam a grúz, nagy dobás lett volna… Az első meccsemen többször hibáztam, utána viszont már nem. A törökkel mindig összehoz a sors, ezúttal is, tudtam, hogy elég „patkány” módon küzd, mindig fejel. Szerencsére higgadt maradtam a sérülés ellenére. Három öltéssel össze kellett varrni a szemöldökömet, így álltam ki a bronzmeccsre. Összességében elégedett vagyok a napommal, de most jól fog esni a pihenés, remélem, így az éremmel kapok pár napot, no meg a gyógyulás miatt is” – mondta Váncza.

A szabadfogásúak 74 kilogrammos súlycsoportjában Kuramagomedov Murad, női 68 kilóban pedig Szabados Noémi szerzett bronzérmet, míg Gangl Zétény (szabadfogás, 92 kg) és Lévai Levente (kötöttfogás, 77 kg) ötödik helyen zárt a nemzetközi szövetség (UWW) rangsorverseny-sorozatának budapesti záróállomásán.

Az ingyenesen látogatható verseny vasárnapi zárónapján a kötöttfogású 55, 60, 63, 82 (Tösmagi Attila), 97 (Szőke Alex) és a 130 kilogrammos (Vitek Dárius, Darabos László) súlycsoportok küzdelmeire kerül sor. A program 10.30 órakor kezdődik, a döntőket pedig 18 órától rendezik.