A címvédő gólt sem lőtt, Kanada nyerte az észak-amerikai derbit a jégkorong-vb-n

Kanada–Egyesült Államok 4–0. Észak-amerikai rangadón dőlt el, a címvédő Egyesült Államok vagy Kanada jut-e be a svájci világbajnokság elődöntőjébe. Az eddig látottak alapján nem volt kérdés, hogy a juharlevelesek a párharc esélyesei, és jobban is kezdtek. Az első harmadban Ryan Lindgren brutálisan ütközött Evan Bouchard-ral, amiért öt perc plusz végleges kiállítást kapott, de az emberelőnyt még nem használta ki Kanada. A játékrész végén azonban a csapatkapitány, Macklin Celebrini tűpontos lövésével már vezetett. Az utolsó percekre kétgólos kanadai vezetéssel fordultak rá a csapatok, az Egyesült Államok mindent megpróbált, levitte kapusát, de ellenfele kétszer is betalált az üres kapuba, először Connor Brown, majd Sidney Crosby, és Kanada 4–0-ra győzött.

Finnország–Csehország 4–1. A finnek az előző három világbajnokságon nem jutottak túl a negyeddöntőn, de most már az első harmadban gondoskodtak arról, hogy lezárják ezt a szériát. A 34 éves Sakari Manninen ütötte az első góljukat, Anton Lundell egy kipattanóból megduplázta az előnyt, majd a második játékrész elején Konsta Helenius belőtte a harmadikat is. Filip Hronek kettős emberelőnyből szépített, de több cseh lövés nem akadt be (Justus Annunen 25-öt védett), majd a hajrához közeledve Lenni Hämeenaho beállította a 4–1-es végeredményt.

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC

NEGYEDDÖNTŐ

Zürich

Finnország–Csehország 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

Fribourg

Kanada–Egyesült Államok 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)

Később

Zürich

20.20: Svájc–Svédország (Tv: Sport2)

Fribourg

20.20: Norvégia–Lettország (Tv: Sport2 – 23 órától)