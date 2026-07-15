Nemzeti Sportrádió

Ismét a Schalke stadionjában lesz a hoki-vb nyitó meccse

2026.07.15. 18:31
Fotó: Getty Images
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Veltins Arena jégkorong-vb Gelsenkirchen
A 2010-es viadalhoz hasonlóan a jövő évi jégkorong-világbajnokság május 13-ai nyitó mérkőzését is Gelsenkirchenben, a Schalke labdarúgócsapatának stadionjában rendezik a házigazda Németország és az idén ezüstérmes Svájc részvételével.

A Veltins Aréna befogadóképessége jelenleg 61 574 fő. Tizenhat éve a német-amerikai nyitómeccset 77 803-an látták a helyszínen, ami akkor világcsúcsnak számított.

A gelsenkircheni összecsapás után a többi mérkőzésre Düsseldorfban és Mannheimben kerül majd sor. A sorozatban harmadszor elit vb-re készülő magyarok előbbi városban szerepelnek Kanada, az Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és a feljutó Kazahsztán társaságában, míg az A csoportban a németek és a svájciak mellett Ausztria, a címvédő Finnország, Svédország, Lettország, Szlovénia és Ukrajna játszik. A pontos menetrendet szeptemberben hozzák nyilvánosságra.

A csoportok utolsó helyezettje kiesik, és 2028-ban a sportági második vonalnak megfelelő divízió I/A-ban szerepel, a legjobb négy-négy pedig a negyeddöntőbe jut.

A jegyeket csütörtöktől kezdik árulni, a legolcsóbb belépő 39 euróba (körülbelül 14 ezer forintba) kerül.

 

Veltins Arena jégkorong-vb Gelsenkirchen
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