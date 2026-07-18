Asztalitenisz: Varga Botond negyeddöntős az ifjúsági Eb-n

Már csak egyetlen magyar asztaliteniszező maradt versenyben a portugáliai Gondomarban zajló ifjúsági és serdülő Európa-bajnokságon. Az ifjúsági fiúk mezőnyében Varga Botond nagyszerűen menetel, a főtáblán svájci, osztrák, bosnyák és román játékost verve jutott el a legjobb nyolcig, ráadásul a négy győzelméből hármat szettveszteség nélkül hozott. A szombat késő esti negyeddöntőben a bolgár Yoan Velicskov vár rá, és ha nyer, már biztosan érmes lesz.

Akitől egyébként előzetesen leginkább várhattuk az ifjúságiaknál a jó szereplést, akár az éremszerzést, Lei Balázs már a 64 között kiesett egyesben, míg párosban a 16 között búcsúzott.

Az ifi lányoknál Nagy Rebeka és Nagy Judit egyaránt a 32 között szenvedett vereséget egyesben.

Vegyes párosban a serdülőknél Fegyver Zsófia – a román Kariss Serbannal közösen – közel állt az éremszerzéshez, a negyeddöntőig jutott. Egyesben Fegyver a 32 között kapott ki.

Serdülő fiú párosban Gilicz Bálint az osztrák Joshua Sams oldalán a nyolcaddöntőben esett ki.

(Kiemelt kép forrása: ETTU/MOATSZ)