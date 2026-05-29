Jégkorong: Bartalis István túl van a műtéten

A 35 éves csatár az osztrákok elleni meccsen szenvedett mellizomszakadást, így már a második találkozót követően véget ért számára a torna, amelyen csapattársai sorozatban másodszor harcolták ki a bennmaradást a legjobbak között.

„Ezúton szeretném mindenkinek megköszönni a biztató üzeneteket, a sok-sok jókívánságot! Mindenkinek hálás vagyok, aki gondolt rám a nehéz napokban. Most hosszú rehabilitáció vár rám, de a támogatásotok nagyon sokat segít a felépülésemben” – üzent a rajongóknak Bartalis a magyar szövetség Facebook-oldalán keresztül.