Dani Olmo a gyerekkori példaképe ellen játszhat a vb-döntőben

– A világbajnokság előtt azt mondta, New Yorkban szeretné zárni a tornát. A kör bezárult?

– Elképzeltük, és most itt vagyunk, nem? – válaszolta a Mundo Deportivónak adott interjúban Dani Olmo, a spanyol válogatott középpályása. – A célunkat elértük, igaz, még nem teljesen. Az utolsó lépcsőfokok meg kell mászni, de nagyon elszántak vagyunk.

– Egyértelműen kulcsembere ennek a csapatnak. Hogyan érzi magát ebben a szerepkörben?

– Kiválóan, duzzadok az önbizalomtól, és a csapat is nagyszerű formában van. Ezt alighanem önök is érzik, ahogy mi is. Egymást tesszük még erősebbé, a célunk pedig nem is lehet más, mint a vb-győzelem.

– Már a világbajnokság előtt is érezni lehetett, mennyire magabiztosak, folyamatosan azt hangoztatták, hogy egyértelmű esélyesként érkeztek a vébére.

– De egy apró lépés még hátravan, és nagyon nehéz lesz. Argentínának nagyon erős csapata van, tele kiváló futballistákkal. Ugyanakkor a saját érdemeink miatt jutottunk idáig, bízunk magunkban, a képességeinkben, és az általunk képviselt játékfilozófiában. Meg tudjuk csinálni!

– Jó világbajnoksága van, de valami még hiányzik…

– A gól? Remélem, a döntőben ez is összejön.

– Elképzelte már, hogy ön szerzi a győztes gólt, ahogy 2010-ben Andrés Iniesta?

– Nem, mert Andrés Iniesta csak egy van. De igazság szerint nem is gondolkodtam ezen. Ha nyerünk, és készül egy fotó arról, ahogyan a magasba emeljük a trófeát, akkor mindegy, ki szerzi a gólt.

– Van valaki, aki mégis összeköti önöket, és a különböző generációkat. Lionel Messi együtt játszott Iniestával a Barcelonában, most pedig önök ellen készül Argentínával. Hogyan látja őt?

– Elképesztő világbajnoksága van. Kétség sem fér hozzá, hogy milyen fantasztikus labdarúgó.

– Mostanában gyakran előkerül az a fotó, amelyen gyerekként, hosszú hajjal ül a lelátón Messi mellett…

– Castelldefelsben készült, ahol az édesapám edzősködött. Az élet furcsa fordulatokat vesz. Most, jó néhány évvel később a vb-döntőben a pályán találkozunk újra egymással.

– Azt is több interjúban elmondta, hogy Messi volt az egyik gyerekkori példaképe. Belegondolt már, milyen lesz ellene játszani?

– Már önmagában az hihetetlen, hogy vb-döntőt játszhatunk. Adhat némi pluszmotivációt, hogy Messi lesz az ellenfél, de végső soron ez egy világbajnoki finálé, ahol a világ legjobbjai ellen kell nyerni.

– Milyen mérkőzésre számít Argentína ellen?

– Agresszív, tapasztalt csapat lesz az ellenfél, amelyik tudja, milyen vb-döntőt játszani, és azt is, hogyan kell azt megnyerni. Intenzív összecsapás lesz, de felkészültünk rá, akármeddig tartson. Óriási csata lesz, nyerjen a jobb csapat!

– Hasonló mérkőzésre számít, mint amilyen az Uruguay elleni volt a csoportkörben?

– Elképzelhető. Elég hasonló a két válogatott stílusa, egy centiméternyi területet sem hagynak az ellenfélnek.

– Mennyire emlékszik a 2010-es vb-győzelemre? Tizenkét éves volt akkor…

– Nem emlékszem mindenre, de arra igen, hogy gyengén kezdtünk, kikaptunk Svájctól, utána viszont már egyszer sem szenvedtünk vereséget. Emlékszem a németek elleni győzelemre, és Carles Puyol góljára. Arra is, hogy apróságok döntöttek. Nem mondanám, hogy sok a hasonlóság a mostani világbajnoksággal, mert azóta sokat fejlődött a játék, és a vébé is más. De az akkori generáció nekünk is hatalmas inspirációt jelent, és minket is motivált, hogy a Franciaország elleni elődöntőben olyan legendák ültek a lelátón, mint Puyol, Xavi, Sergio Ramos és David Villa. A többségünk még gyerekként, televízióban látta azt a sikert.

– Tudtak beszélni valamelyik 2010-es legendával?

– Puyollal találkoztunk, azt mondta, hogy élvezzük a világbajnokságot, és elmondta, hogy szorít nekünk.

– Hogy látja, milyen utat járt be Spanyolország a világbajnokságon?

– Folyamatosan fejlődtünk, de ezt szerintem önök is látták. Rosszul kezdtünk, nem a Zöld-foki-szigetek ellen játszottuk életünk legjobb mérkőzését. Szaúd-Arábia és Uruguay ellen már javultunk, és azóta is töretlenül megyünk előre.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

DÖNTŐ

JÚNIUS 19., VASÁRNAP

21.00: Spanyolország–Argentína (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

New York, New York/New Jersey Stadion. Vezeti: Slavko Vincic (szlovén)