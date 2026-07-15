Nemzeti Sportrádió

Két fontos változtatás az argentinoknál, Madueke és Saka sem kezd az angoloknál – íme, a kezdőcsapatok

B. A. P.B. A. P.
2026.07.15. 19:40
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Argentína és Anglia csap össze a világbajnoki döntőért (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Anglia kezdőcsapatok Argentína
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság második elődöntőjében Anglia Argentínával csap össze. A győztes Spanyolországgal találkozik a vasárnapi döntőben. Lionel Scaloni és Thomas Tuchel is kijelölte a kezdőcsapatokat. Az argentinoknál bekerült Julián Álvarez és Giuliano Simeone is, míg az angoloknál nem Noni Maduke, Nico O'Reilly és Bukayo Saka sem.

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
ANGLIA–ARGENTÍNA élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Atlanta, Atlanta Stadion, 21 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Ismail Elfath (amerikai)
ANGLIA: Pickford – R. James, Stones, Guéhi, Spence – Rice, Anderson – Rogers, Jude Bellingham, Gordon – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
A kispadon: Trafford, D. Henderson (kapusok), Burn, Chalobah, Eze, J. Henderson, Konsa, Madueke, Mainoo, O'Reilly, Saka, Rashford, Toney, Watkins
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico – G. Simeone, Paredes, A. Mac Allister, E. Fernández – Messi, J. Álvarez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
A kispadon: Musso, Rulli (kapusok), De Paul, Barco, N. González, Lo Celso, J. M. López, Medina, Montiel, Otamendi, Palacios, Paz, Senesi, Lautaro Martínez, Almada

 

foci vb 2026 Anglia kezdőcsapatok Argentína
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