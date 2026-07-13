Nemzeti Sportrádió

Keddi sportműsor: francia–spanyol vb-elődöntő, ETO–Víkingur BL-selejtező

I. SZ.I. SZ.
2026.07.13. 23:35
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sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Franciaország–Spanyolország rangadót rendeznek a világbajnokság első elődöntőjében Dallasban. Előtte Győrben az ETO az izlandi Víkingur ellen próbálja meg megfordítani BL-selejtezős párharcát 0–1-ről. A Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a Gyulai István Memorialt tartják meg világsztárokkal, és következik a Tour de France 10. szakasza a franciák nemzeti ünnepén.

JÚLIUS 14., KEDD 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
21.00: Franciaország–Spanyolország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
17.00: KuPS Kuopio (finn)–Vardar (északmacedón)
18.00: Iberia 1999 (grúz)–Flora (észt)
19.00: ETO FCVíkingur Reykjavík (izlandi), Győr (Tv: Duna World) élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: TNS (walesi)–Sabah (azeri)
20.00: Drita (koszovói)–Kauno Zalgiris (litván)
20.00: Inter Escaldes (andorrai)–Lincoln (gibraltári)
21.00: Shamrock Rovers (ír)–Floriana (máltai)
21.00: Larne (északír)–Tre Fiori (San Marinó-i)

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
17.00: Puskás Akadémia–FC Slovan Liberec (cseh), Wels
19.00: Paksi FC–Hapoel Ramat Gan (izraeli), Stubenberg am See

TOVÁBBI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.30: Sporting CP (portugál)–Celtic (skót) (Tv: Match4)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
Gyulai István Memorial
15.00: Atlétikai Magyar Nagydíj, Budapest, Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ (Tv: M4 Sport, 18.00) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Szerda, 1.30: All Star-mérkőzés (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR
TOUR DE FRANCE ORSZÁGÚTI KÖRVERSENY
13.00: 10. szakasz, AurillacLe Lioran, 166.6 km (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 14.40)

KÉZILABDA
NŐI EURÓPA-LIGA
11.00: a selejtező sorsolása, Bécs
U20-AS FIÚ EB
11.00 és 13.30: alsóházi helyosztók
16.00: középodöntő
18.30: középdöntő, Magyarország–Románia

SZNÚKER
Championship League, Leicester
12.00 és 17.30: csoportkör, 20. nap (Tv: Sport2)

TENISZ
ATP 250-es torna, Umag
Benne 19.30 körül: Marozsán Fábián–Prado Ángelo (bolíviai)
WTA 250-es torna, Jászvásár
Benne 12.30 körül: Gálfi Dalma–Serif (egyiptomi); 15.30 körül: Udvardy Panna–Roméro Gormaz (spanyol)
ATP 250-es tornák, Bastad, Gstaad
WTA 250-es torna, Athén

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Szuper Levente, Patai Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Mindig kell egy bűnbak
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Véget ért a wimbledoni tenisztorna
  9.00: A vonalban Marosán György. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 60 éve ezekben a napokban voltak a labdarúgó-vb csoportmeccsei
12.00: Bajnokok 
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás
13.30: Profil
14.00: Fonák és tenyeres
14.35: Virányi Zsolt vendége Hollósi-Szigeti Erika, a Magyar Rögbiszövetség utánpótlás-fejlesztési és női szakágvezetője, téma a budapesti U18-as hetes rögbi Eb, amely ugyanúgy pénteken kezdődik, mint a jet-ski Eb Győrben, utóbbiról a hazai szövetség főtitkára, Várkonyi Bálint nyilatkozik
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szalai Kristóf
15.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Balogh Balázs, Bobory Balázs, Gergelics József
16.00: Közvetítés a Gyulai István Memorial atlétikai versenyről; benne kalapácsvetés Halász Bencével 
16.30: Rúdugrás Armand Duplantisszal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
17.30: Közvetítés a Gyulai István Memorialról. Riporter: Virányi Zsolt és Somogyi Zsófia
19.00: Közvetítés az ETO FC–Víkingur labdarúgó BL-selejtező visszavágóról. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Wukovics László
21.00: Közvetítés a Franciaország–Spanyolország labdarúgó-vb elődöntőről. Kommentátor: Katona László és Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc

 

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