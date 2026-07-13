Keddi sportműsor: francia–spanyol vb-elődöntő, ETO–Víkingur BL-selejtező

JÚLIUS 14., KEDD

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

ELŐDÖNTŐ

21.00: Franciaország–Spanyolország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

17.00: KuPS Kuopio (finn)–Vardar (északmacedón)

18.00: Iberia 1999 (grúz)–Flora (észt)

19.00: ETO FC–Víkingur Reykjavík (izlandi), Győr (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: TNS (walesi)–Sabah (azeri)

20.00: Drita (koszovói)–Kauno Zalgiris (litván)

20.00: Inter Escaldes (andorrai)–Lincoln (gibraltári)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Floriana (máltai)

21.00: Larne (északír)–Tre Fiori (San Marinó-i)

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

17.00: Puskás Akadémia–FC Slovan Liberec (cseh), Wels

19.00: Paksi FC–Hapoel Ramat Gan (izraeli), Stubenberg am See

TOVÁBBI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.30: Sporting CP (portugál)–Celtic (skót) (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyulai István Memorial

15.00: Atlétikai Magyar Nagydíj, Budapest, Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ (Tv: M4 Sport, 18.00) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Szerda, 1.30: All Star-mérkőzés (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR

TOUR DE FRANCE ORSZÁGÚTI KÖRVERSENY

13.00: 10. szakasz, Aurillac–Le Lioran, 166.6 km (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 14.40)

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-LIGA

11.00: a selejtező sorsolása, Bécs

U20-AS FIÚ EB

11.00 és 13.30: alsóházi helyosztók

16.00: középodöntő

18.30: középdöntő, Magyarország–Románia

SZNÚKER

Championship League, Leicester

12.00 és 17.30: csoportkör, 20. nap (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP 250-es torna, Umag

Benne 19.30 körül: Marozsán Fábián–Prado Ángelo (bolíviai)

WTA 250-es torna, Jászvásár

Benne 12.30 körül: Gálfi Dalma–Serif (egyiptomi); 15.30 körül: Udvardy Panna–Roméro Gormaz (spanyol)

ATP 250-es tornák, Bastad, Gstaad

WTA 250-es torna, Athén

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Szuper Levente, Patai Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Mindig kell egy bűnbak

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Véget ért a wimbledoni tenisztorna

9.00: A vonalban Marosán György. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 60 éve ezekben a napokban voltak a labdarúgó-vb csoportmeccsei

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás

13.30: Profil

14.00: Fonák és tenyeres

14.35: Virányi Zsolt vendége Hollósi-Szigeti Erika, a Magyar Rögbiszövetség utánpótlás-fejlesztési és női szakágvezetője, téma a budapesti U18-as hetes rögbi Eb, amely ugyanúgy pénteken kezdődik, mint a jet-ski Eb Győrben, utóbbiról a hazai szövetség főtitkára, Várkonyi Bálint nyilatkozik

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Balogh Balázs, Bobory Balázs, Gergelics József

16.00: Közvetítés a Gyulai István Memorial atlétikai versenyről; benne kalapácsvetés Halász Bencével

16.30: Rúdugrás Armand Duplantisszal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

17.30: Közvetítés a Gyulai István Memorialról. Riporter: Virányi Zsolt és Somogyi Zsófia

19.00: Közvetítés az ETO FC–Víkingur labdarúgó BL-selejtező visszavágóról. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Wukovics László

21.00: Közvetítés a Franciaország–Spanyolország labdarúgó-vb elődöntőről. Kommentátor: Katona László és Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc