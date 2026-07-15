Nemzeti Sportrádió

Lewandowski: A Barca után nem tudnék másik európai csapatban játszani

V. H. L.V. H. L.
2026.07.15. 18:43
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Robert Lewandowski áll az őt Chicagóban váró kihívások elé (Fotó: Getty Images)
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Chicago Fire Robert Lewandowski MLS
Az amerikai profi labdarúgóligában (MLS) szereplő Chicago Fire sztárigazolása, Robert Lewandowski négy évet töltött el az FC Barcelonánál, és más európai csapatban már nem tudná elképzelni magát, ezért igazolt az Egyesült Államokba – írja az ESPN.

Robert Lewandowskit kedden hivatalos sajtótájékoztató keretében mutatták be az MLS-ben szereplő Chicago Fire-nál. A 37 éves lengyel csatár szerződése június 30-án járt le a katalánoknál, ahol három bajnoki címet, egy Spanyol Kupa- és egy Spanyol Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett.

„Nem tudnám elképzelni magam más csapatnál, mint a Barcelona, ezért tudtam, hogy karrierem következő állomása Európán kívül lesz – idézi Lewandowskit az ESPN. – Természetesen nem könnyű az Egyesült Államokba költözni, más részről viszont nagyon izgatottak vagyunk, új élmények várnak ránk. Remélem, az én és a családom életében is újabb szép fejezet kezdődik.”

A lengyel támadó elárulta: döntésében sokat nyomott a latban egykori bayernes csapattársának, Bastian Schweinsteigernek a véleménye, aki három szezont töltött el a Fire-nél, csakúgy, mint Thomas Mülleré, aki jelenleg a Vancouver Whitecaps játékosa, ő szintén jókat mondott Amerikáról.

„Amikor kérdezősködni kezdtem, nemcsak az MLS-ről, hanem a városról és a klubról is, azt mondták, mindkettő fantasztikus, és a családom is jól fogja érezni magát, mert elképesztően jó az élet errefelé” – fogalmazott Lewandowski.

A Chicago Fire irányítását az elmúlt idényben Gregg Berhalter vette át, a csapat jelenleg a keleti konferencia harmadik helyén áll, hét ponttal lemaradva a listavezető Nashville SC mögött.

„Látom a lehetőséget, hogy trófeákat nyerjek új csapatommal – jelentette ki a csatár. – És nagyon, nagyon, nagyon boldog vagyok, mert ez új lépés a karrieremben és az életemben. Remélem, a stábbal és a játékosokkal együtt élvezzük majd a közös munkát, és nemcsak meccseket, hanem, amint az előbb is mondtam, címeket is nyerünk majd. A helyzetünk kedvező, de természetesen keményen kell dolgozni, és hiszek benne, hogy az idény végén az eredményeink terén le fogjuk aratni a munka gyümölcsét. Kimozdultam a komfortzónámból, így nyilván időbe telik majd, mire hosszászokom az új környezethez, de tapasztalt vagyok, ezért türelmes is.”

Berhalter természetesen örömét fejezte ki, hogy olyan neves játékossal erősödött a csapata, mint Lewandowski, a vezetőedző szerint a lengyel gólzsák érkezésből mindenki profitálhat.

„Robert hatalmas igazolás, rendkívül izgatottak vagyunk, hogyan változik meg vele a játékunk. Fantasztikus játékos, aki nagyon motivált és nagyon szerény. Ilyen sokáig nem lehet a csúcson maradni, mint ő, hacsak nem vagy a lehető legprofibb. Szeretnénk, ha ez a szemlélet az egész csapatra átragadna, és hiszem, hogy Robert a kirakós azon darabja, amellyel összeáll a kép, és a csúcsra juthatunk” – fogalmazott.

 

Chicago Fire Robert Lewandowski MLS
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