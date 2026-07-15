Lewandowski: A Barca után nem tudnék másik európai csapatban játszani

Robert Lewandowskit kedden hivatalos sajtótájékoztató keretében mutatták be az MLS-ben szereplő Chicago Fire-nál. A 37 éves lengyel csatár szerződése június 30-án járt le a katalánoknál, ahol három bajnoki címet, egy Spanyol Kupa- és egy Spanyol Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett.

„Nem tudnám elképzelni magam más csapatnál, mint a Barcelona, ezért tudtam, hogy karrierem következő állomása Európán kívül lesz – idézi Lewandowskit az ESPN. – Természetesen nem könnyű az Egyesült Államokba költözni, más részről viszont nagyon izgatottak vagyunk, új élmények várnak ránk. Remélem, az én és a családom életében is újabb szép fejezet kezdődik.”

A lengyel támadó elárulta: döntésében sokat nyomott a latban egykori bayernes csapattársának, Bastian Schweinsteigernek a véleménye, aki három szezont töltött el a Fire-nél, csakúgy, mint Thomas Mülleré, aki jelenleg a Vancouver Whitecaps játékosa, ő szintén jókat mondott Amerikáról.

„Amikor kérdezősködni kezdtem, nemcsak az MLS-ről, hanem a városról és a klubról is, azt mondták, mindkettő fantasztikus, és a családom is jól fogja érezni magát, mert elképesztően jó az élet errefelé” – fogalmazott Lewandowski.

A Chicago Fire irányítását az elmúlt idényben Gregg Berhalter vette át, a csapat jelenleg a keleti konferencia harmadik helyén áll, hét ponttal lemaradva a listavezető Nashville SC mögött.

„Látom a lehetőséget, hogy trófeákat nyerjek új csapatommal – jelentette ki a csatár. – És nagyon, nagyon, nagyon boldog vagyok, mert ez új lépés a karrieremben és az életemben. Remélem, a stábbal és a játékosokkal együtt élvezzük majd a közös munkát, és nemcsak meccseket, hanem, amint az előbb is mondtam, címeket is nyerünk majd. A helyzetünk kedvező, de természetesen keményen kell dolgozni, és hiszek benne, hogy az idény végén az eredményeink terén le fogjuk aratni a munka gyümölcsét. Kimozdultam a komfortzónámból, így nyilván időbe telik majd, mire hosszászokom az új környezethez, de tapasztalt vagyok, ezért türelmes is.”

Berhalter természetesen örömét fejezte ki, hogy olyan neves játékossal erősödött a csapata, mint Lewandowski, a vezetőedző szerint a lengyel gólzsák érkezésből mindenki profitálhat.

„Robert hatalmas igazolás, rendkívül izgatottak vagyunk, hogyan változik meg vele a játékunk. Fantasztikus játékos, aki nagyon motivált és nagyon szerény. Ilyen sokáig nem lehet a csúcson maradni, mint ő, hacsak nem vagy a lehető legprofibb. Szeretnénk, ha ez a szemlélet az egész csapatra átragadna, és hiszem, hogy Robert a kirakós azon darabja, amellyel összeáll a kép, és a csúcsra juthatunk” – fogalmazott.