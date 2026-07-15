Osváth Attila: Borbély Balázzsal jobb lett a csapategység a Ferencvárosnál

Kedd este, az ETO BL-kiesése óta a Ferencváros az egyetlen magyar klub, amely nem a Konferencialiga második körére készül. Ahhoz, hogy ez így is maradjon, nem kaphat ki csütörtök este a Vojvodinától. Persze, ha a 2–1-es nyertes első mérkőzés után az Üllői úton egygólos vereséget szenved, hosszabbításban vagy tizenegyesekkel még kiharcolhatja a második fordulót. A szerda délutáni sajtótájékoztatón Osváth Attila és természetesen az Üllői úton is debütáló vezetőedző (az ETO edzőjeként egyébként egy győzelem, egy döntetlen és egy döntetlent követő, tizenegyesekkel elbukott kupaelődöntő a mérlege), Borbély Balázs nyilatkozott. A magyar válogatott szélső védőjétől azt kérdeztük, mennyiben változott a szerepköre azok után, hogy négyvédős rendszerre váltott Borbély Balázs.

A szerdai edzés is megvolt a Ferencvárosnál (Fotó: Árvai Károly)

„A váltás ellenére ugyanúgy megvan a szerepem a támadásoknál és a védekezésnél is – válaszolta Osváth Attila, akit arról is kérdeztek, hogy javult-e a csapategység az elmúlt hetekben. – Vannak taktikai fegyvereink arra, hogy elölre kerüljek, belépjek az akciókba. A vezetőedző is szereti, ha ezt megteszem, és a kapu elé is odaérek. Változott a szerepem, a felállás is más, de ugyanúgy próbálom a védekező- és támadófeladatokat is ellátni. Sok új dolog történt, amióta megérkezett Borbély Balázs, minden téren pozitív változásokat lehet észrevenni. Fejlődött a csapat és a közeg, a csapategység is látszik. Az előző heti mérkőzéshez képest mindenképp előreléptünk, levontuk a következtetéseket, és a hiányosságokat kijavítottuk, hogy minél sikeresebbek legyünk csütörtökön. Kemény mérkőzésre számítottunk idegenben, voltak lehetőségei az ellenfélnek, a visszavágón is nagy küzdelmet várok. Szeretnének visszajönni a párharcba, de a célunk, hogy támadófutballt játsszunk, irányítsunk, és a saját kezünkben tartsuk a mérkőzést.”

Borbély Balázs azt mondta, különleges érzés az első hazai mérkőzésére készülni.

„A mérkőzés előtt lesz egy kis lámpaláz, de tulajdonképpen ugyanúgy készülök, mint más meccsek előtt. A saját feladatomra a lehető legjobban fel kell készülnöm, és koncentrálnom kell. A munka ugyanaz, mint amikor más csapattal dolgoztam, a nyomás és az elvárások mások így, hogy Magyarország legjobb csapatának vagyok az edzője. Tudtam, hova jövök, miért jövök, próbálok a munkára koncentrálni, miközben érzem, milyen nagy klubnál dolgozom. Lehet, hogy túlságosan maximalista vagyok, visszanézve az első mérkőzést sok jó dolgot láttam, de azt is, hogy az átmeneteket, védekezést és rögzített játékhelyzeteket, tehát minden játékelemet tekintve is van hova fejlődni. Az idény első tétmeccse volt, nagyon rövid ideje vagyok együtt a csapattal, ahhoz képest megfelelő, jó teljesítményt láttam.”

Borbély Balázs (Fotó: Árvai Károly)

Lapunk Lisztes Krisztián és Lenny Joseph fizikai állapotáról érdeklődött, a haiti csatár a szünetben állt be az utánpótlás-válogatott támadó helyére Újvidéken.

„Lenny két-három napot töltött velünk, miután visszatért a világbajnokságról, ezért nem kezdett. Ami Kriszt illeti, a teljesítménye a csapathoz hasonló volt: jó dolgokat is fel lehetett fedezni, és gyengébb megoldásokat is. Nagyon keveset játszott az elmúlt egy évben, a visszatérés folyamatában van. Régóta ismerem, tehetséges, nagy reménységű játékosa a magyar futballnak, pár hetet be kell áldoznunk arra, hogy a legjobb fizikai állapotába kerüljön. Ezzel együtt az önbizalma és a meccsritmus is visszatárne. Bízom benne, hogy rövid időn belül jó szintet hozhat.”

A Vojvodina meglátása szerint jól szervezett, jó képességű csapat, hazai környezetben rendkívül motiváltan futballozott: „A minőség és a szervezettség is látszódott a játékukon. Úgy utaztunk el, hogy jó helyzetbe kerüljünk a visszavágóra, ez sikerült, és a teljesítmény sem volt rossz, persze optimális sem. Megfelelő önbizalommal lépünk pályára a képességeinket és a tapasztalatainkat illetően, és persze a hazai pálya előnyét is élvezzük.”

A Ferencváros továbbjutás és kiesés esetén is holland ellenféllel találkozik a jövő héten: az Európa-ligában a Twente, a Konferencialigában pedig az európai labdarúgás egyik nagyágyúja, az Ajax várna rá.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Csütörtök, 20.15: Ferencvárosi TC–Vojvodina (szerb), Groupama Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Az első mérkőzésen: 2–1