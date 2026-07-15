A Saint-Étienne bejelentette Csongvai Áron szerződtetését

Mint arról korábban beszámoltunk, a tízszeres francia bajnok, szebb napokat látott klub körülbelül egymillió eurót fizetett Csongvaiért, aki 52 tétmeccsen négy-négy gólt és gólpasszt jegyzett a stockholmi együttesben.

Csongvai a feljutást megcélzó a Saint-Étienne ötödik nyári szerzeménye az osztrák szélső, Thierno Ballo, a dán támadó középpályás, Jakob Breum, a az algériai-francia belső védő, Sohaib Nair és a szenegáli kapus, Mamour Ndiaye után. Az öt játékosért eddig a hírek szerint 7.2 millió eurót fizetett ki az egymás után a második másodosztályú idényére készülő klub.

A klub közleménye szerint a magyar játékos 2030 nyaráig írt alá.

„Csodálatos lehetőség, hogy egy ilyen gazdag történelmű klubhoz csatlakozhatok. Csapatjátékosnak tartom magam, és az a célom, hogy minél gyorsabban alkalmazkodjak a kerethez és a ligához” – nyilatkozta a klubhonlapnak Csongvai Áron.