Nemzeti Sportrádió

A Saint-Étienne bejelentette Csongvai Áron szerződtetését

M. B.M. B.
2026.07.15. 17:50
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Fotó: asse.fr
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Saint-Étienne Saint Etienne Csongvai Áron Ligue 2
A francia másodosztályban (Ligue 2) érdekelt Saint-Étienne a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződtette a svéd AIK magyar légiósát, Csongvai Áront.

Mint arról korábban beszámoltunk, a tízszeres francia bajnok, szebb napokat látott klub körülbelül egymillió eurót fizetett Csongvaiért, aki 52 tétmeccsen négy-négy gólt és gólpasszt jegyzett a stockholmi együttesben.

Csongvai a feljutást megcélzó a Saint-Étienne ötödik nyári szerzeménye az osztrák szélső, Thierno Ballo, a dán támadó középpályás, Jakob Breum, a az algériai-francia belső védő, Sohaib Nair és a szenegáli kapus, Mamour Ndiaye után. Az öt játékosért eddig a hírek szerint 7.2 millió eurót fizetett ki az egymás után a második másodosztályú idényére készülő klub.

A klub közleménye szerint a magyar játékos 2030 nyaráig írt alá.

„Csodálatos lehetőség, hogy egy ilyen gazdag történelmű klubhoz csatlakozhatok. Csapatjátékosnak tartom magam, és az a célom, hogy minél gyorsabban alkalmazkodjak a kerethez és a ligához” – nyilatkozta a klubhonlapnak Csongvai Áron.

 

Saint-Étienne Saint Etienne Csongvai Áron Ligue 2
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