Tour de France: Sören Waerenskjold bátor húzása győzelmet ért

Szemerkélő esőben készülődtek Vichyben a kerékpárosok a Tour de France 11. szakaszának nyitányán, a hőség viszont nem csillapodott, az átlaghőmérséklet 34 fok körül alakult. A terepviszonyokat tekintve a mezőnyre ezúttal könnyebb nap várt, két negyedik kategóriás emelkedőt leszámítva sík terepen tekertek Neversbe. A hivatalos rajtot követően Mathieu van der Poel kétszer is támadással próbálkozott, de egyik kísérlete sem bizonyult sikeresnek.

Egy négytagú csoport lépett el, benne két francia versenyzővel, Julian Alaphilippe-pel és Mathis Le Berrével. A hazaiak idén még nem nyertek szakaszt, és az élen tekerők ezúttal sem bizakodhattak abban, hogy hazaérne a szökés. A főmezőny nem is engedte messzire őket, egy-másfél perc körül alakult a különbség, amely arra pont elég volt, hogy a gyorsasági- és a hegyi részhajrákért járó pontokat begyűjtsék. Időközben a nap is kisütött, míg a pelotonban többen is defektet kaptak, de mindannyian eredményesen visszazárkóztak. Alaphilippe viszont leszakadt a többiektől, és a trió előnye is vészesen apadt.

A legaktívabb versenyző díját kiérdemlő Anthon Charming, valamint Nelson Oliveira és Le Berre is kihajtotta magát, ám amikor 6 kilométerrel a vége előtt már a nyakukban lihegett a főmezőny, összepacsiztak és visszagurultak. Innentől szerveződhettek a felvezetővonatok és készülhettek a sprinterek a hajrára.

Az NSN csapata gyújtotta be a rakétát a szűk úton a két kilométeres kapun áthaladva, de feltűnt az Alpecin sora is. Először a decathlonos Cees Bol lépett el, majd az Uno-X versenyzője, Sören Waerenskjold slisszolt előre jobb oldalon a kordon mellett. A norvég kerékpáros hatalmas lendülettel és elánnal szelte az utolsó métereket, hiába közelített Jasper Philipsen és Olav Kooij, a Tour de France történetének leggyorsabb mezőnyszakaszát Waerenskjold nyerte meg.

Csütörtökön újabb sprintbefutós szakasz várható.

VÉLEMÉNY Sören WAERENSKJOLD, a 11. szakasz győztese: – Eleinte azt gondoltam, túlságosan hátul állok, azonban a jobb szélen kinyílt a hely előttem, majd arra számítottam, hogy hátulról megelőznek, de ez nem történt meg. Ez a legnagyobb sikerem eddig, tudtam, hogy vannak nálam gyorsabb versenyzők is, ám ha szerencsém van, képes lehet nyerni. A keddi bukásom után elég rosszul éreztem magam, de az adrenalinnak köszönhetően jobban lettem.

113. TOUR DE FRANCE

11. szakasz (Vichy–Nevers, 161.3 km): 1. Sören Waerenskjold (norvég, Uno-X) 3:10:06 óra, 2. Kooij (holland, Decathlon) azonos idővel, 3. Philipsen (belga, Alpecin) a. i., …48. Pogacar (szlovén, UAE) a. i.

Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 39:25:08 óra, 2. Vingegaard (dán, Visma) 3:36 perc hátrány, 3. Evenepoel (belga, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 4:06 p h.

A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 317 pont, 2. Girmay (eritreai, NSN) 272, 3. Philipsen 225

A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Tadej Pogacar 42 pont, 2. Vingegaard 27, 3. Carapaz (ecuadori, EF Education) 19

A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Juan Ayuso (spanyol, Lidl-Trek) 39:29:30 óra, 2. Seixas (francia, Decathlon) 13 mp h., 3. Del Toro (mexikói, UAE) 46 mp h.

A csapatverseny állása: 1. Lidl-Trek 118:13:29 óra, 2. UAE 24:18 p h., 3. Visma 38:51 p h.