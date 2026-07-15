A Vojvodina edzője szerint talán túlságosan tisztelték az FTC-t, mert több mint 60 trófeája van

Miroszlav Tanjga, az FK Vojvodina vezetőedzője

„Látszik, milyen fontos mérkőzés következik, hiszen az újvidéki meccs előtt jóval kevesebben voltak a sajtótájékoztatón. Lehet azért, mert csak a párharc első félideje volt, de lehet, hogy a budapesti látványosságok miatt... Voltak olyan szakaszai a múlt heti meccsnek, amelyeket átaludtunk, legfőképp az utolsó percekben fáztunk rá erre. Nagy megtiszteltetés a lehetőség, hogy az FTC ellen játszhatunk, minőség, tapasztalat jellemzi őket. Remélem, hosszabb időszakokban is felvesszük velük a versenyt csütörtökön, és hogy boldogok leszünk. Nem lennénk sportolók, ha nem volnánk optimisták. Jól jött nekünk ez a hét nap, négy-öt játékos is késve kezdte meg a felkészülést, mozgalmas heteken vagyunk túl. Összeszedett játékot várok a Fraditól úgy, mint a múlt héten, mindkét csapat várja majd az adódó lehetőségeket. Az előző meccsen viszonylag sok egyéni hibát követtünk el, amelyek miatt kikaptunk, nem szokás ilyeneket elkövetni, és biztos, hogy lesznek változások az előző mérkőzéshez képest. Talán túlságosan tiszteltük a Ferencvárost azért, mert több mint hatvan trófeája van.”

Szűcs Kornél és Miroszlav Tanjga (Fotó: Árvai Károly)

Szűcs Kornél, az FK Vojvodina belső védője

„A mester és a stáb az előző mérkőzésről több olyan helyzetet kiemelt, amelyekben fejlődnünk kell. Bízom benne, hogy agresszív, tudatos és okos játékkal elérhetjük, amiért Budapestre jöttünk. Bízom a csapatban, az utolsó pillanatig harcolunk. Azt is megemlíteném, hogy fontos lesz az első tizenöt és az utolsó tizenöt perc, otthon ugyanis sajnos ilyenkor kaptuk a gólokat. Koncentráltabbnak kell lennünk, összeszedettebbnek, és akkor elérhetjük a céljainkat. Várom a visszavágót, az első meccs előtt azért említettem, hogy örülök a Fradinak, mert magyarként különleges érzés az FTC ellen játszani, kiváló erőfelmérő, hogy meglássuk, hol is tartunk, nem is kell messze utaznunk. Önbizalommal mentünk bele az első meccsbe, jól helytálltunk, ha jobban koncentrálunk az első és utolsó tíz percben, akkor meg is nyerhettük volna a mérkőzést, főleg, ha a szerencse mellénk áll, mivel két kapufánk is volt. Yusuf gólja benne van a fociban – próbáltam odaérni, keresztezni, de megcsúsztam. Csapatként gondolkozunk, nem mutogatunk, együtt akarunk fejlődni, s azon dolgozunk, hogyan teljesíthetünk jobban. Bízom benne, hogy amit a mester is kért, több önbizalommal, okosan játszva megvalósítjuk – ha ezeket megcsináljuk, lehet keresnivalónk holnap. A mérkőzés lefújása után minden magyar játékossal váltottam pár szót. Jó volt látni a válogatott csapattársakat a pályán.”