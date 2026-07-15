Atlantában önvezető taxik cikáznak, miközben érkeznek a szurkolók az angol–argentin összecsapásra



Mintha egy sci-fibe csöppent volna az ember, pedig Atlantában ez már a mindennapi valóság: a georgiai metropolisz belvárosi utcáin fel-alá cikáznak az önvezető taxik. A tetejükön és oldalaikon számos kamerával, radarral és szenzorral felszerelt hófehér Jaguarok bő egy éve kezdték szállítani bátor utasaikat, akiknek az egyik legnépszerűbb taxiapplikációban egyelőre külön hozzájárulást kell adni ahhoz, hogy a sofőr nélküli járgányokkal utazhassanak.

Ki tudja, idővel lehet eljutunk oda, amikor már azt kell külön kérni az alkalmazásban, hogy üljön valaki a volán mögött, mindenesetre döbbenetes látni, ahogyan a vezetőülésben nem ül senki, a kormány enélkül is elfordul minden kanyarban, miközben az utasok a hátsó sorban ülve, telefonjukat az autóhoz csatlakoztatva saját zenéiket élvezik, míg célba érnek.

A rendszer még korántsem működik tökéletesen: nyár elején számos videó árasztotta el a közösségi médiát arról, hogy az autók egymás után tévedtek be az amerikai külvárosokra, így az atlantaira is oly jellemző zsákutcás, családi házas övezetekbe, ahol mintha megbolondultak volna, céltalanul körbe-körbe bolyongtak. Ilyen esetben és bármi más elakadás esetén is egy központból át tudják venni az irányítást az autók felett, ahol az operátorok – mintha számítógépes játékot irányítanának – ki tudják húzni a csávából a pórul járt kocsikat.

Az önvezető autókat egyébként nem fogadja osztatlan siker: sokan – nem oktalanul – a taxisok megélhetését féltik. Százhúsz éve a lóvasutak üzemeltetői közül sokan a villamosok betiltása mellett demonstráltak, és ahogyan akkor is, most is vannak olyanok, akik nem csak felvonulva, rigmusokat kiáltozva, táblákat tartva tiltakoznak, hanem neki is esnek a legújabb közlekedési eszköznek. A napokban is történt olyan eset az Egyesült Államokban, amikor egy férfi egyfajta modern géprombolóként puszta kézzel ment neki egy ilyen autónak, megrongálva a jármű külsején található műszaki berendezéseket.

Szerda délelőtt, az atlantai stadiontól néhány kilométerre argentin mezbe öltözött pár szállt ki az egyik önvezető taxiból. Az egyik szurkolói zónába érkeztek, ahol szinte kizárólag Lionel Messiéket biztató drukkerekkel lehetett találkozni.

„Floridából vezettem ide, hogy együtt szurkoljak a honfitársaimmal – mesélte a Nemzeti Sportnak a bő ezer kilométerről jövő, 40 év körüli férfi. – Második generációs argentin bevándorlóként itt nőttem fel az Egyesült Államokban, de nem kérdés, hogy annak az országnak a válogatottját buzdítom, ahonnan származom. Belépőjegyet sajnos nem tudtam szerezni, úgyhogy itt nézem a meccset egy kivetítő előtt, de így is nagy élmény lesz!”

A Miamiban élő argentin szurkoló szerencsésnek vallja magát, hogy, bár a vb-n nem, azon kívül gyakran látja játszani kedvencét, Lionel Messit. Az Inter Miami mérkőzéseit gyakran látogatja, az argentin válogatottnak szurkolva pedig a 2024-es Copa Américán élhette át közelről, mit tud a pályán a világbajnok zseni.

A szurkolói zónában eközben peregtek a dobok, egy férfi annak ritmusára lelkesen sípolt, egy csapat argentin pedig hangosan énekelt. Remek hangulatot teremtettek ahhoz a mérkőzéshez, amelyet a szomszédos, műfüves kispályán játszott egymással egy baráti társaság. A lendületes meccsen több olyan látványos cselt is bemutattak a futballozó drukkerek, amely láttán a stadionban, az angol–argentin mérkőzésen is elégedetten csettintettünk volna.

A legtöbb argentin önbizalommal duzzadva, egyértelműen válogatottja döntőbe jutását, sőt válogatottja vasárnapi világbajnoki győzelmét várva készült a mérkőzésre, és nem voltak ezzel sokkal másképpen az angol drukkerek sem. Bár akadt azért olyan is köztük, aki némileg óvatosabb volt.

„Nyerünk, de csak hosszabbításban” – jósolta egy fején láncból készült páncélt viselő, Artúr király egyik lovagjára emlékeztető fanatikus, hozzátéve, a Jóisten kímélje meg Angliát a tizenegyespárbajtól.

Egy lincolnshire-i házaspár a világbajnokság hajrájára időzítette utazását az Államokba: bízva válogatottjuk jó teljesítményében az elődöntőre érkeztek meg, úgy, hogy a jegyüket jóval az angolok négy közé jutása előtt már megvették.

Bíznak benne, jó emlékkel távoznak az atlantai stadionból – a vb során az angol és az argentin válogatottnak ez már egyszer sikerült: Harry Kane-ék a Kongói DK (2–1), Lionel Messiék Egyiptom (3–2) ellen nyertek itt hátrányból felállva.

Most azonban csak egyikük fog örülni: a legutóbb 21 éve Genfben, a 3–2-es európai sikert hozó felkészülési mérkőzésen találkozó angol és argentin válogatott tagjai magyar idő szerint 21 órától játszanak a döntőbe jutásért.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

ELŐDÖNTŐ

21.00: Anglia–Argentína, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!