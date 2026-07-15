Jorginho: Brazíliának nem volt csapata a 2026-os vb-n

Keményen kritizálta brazil válogatott világbajnoki produkcióját az 1994-es vb-győzelem egyik hőse, Jorginho, aki Dunga segítőjeként 2002-tól 2010-ig maga is dolgozott selecao szakmai stábjában. A 61 éves tréner a Globoesporte-nak nyilatkozva elmondta: nem tetszik neki, hogy a futballisták hamar túltették magukat a kudarcon.

„Biztosan fáj nekik, de ez a viselkedésükön nem látszik – jegyezte meg Jorginho. – Három nappal később úgy tesznek, mintha semmi sem történt volna. Persze mindenkinek joga, hogy nyaralni menjen, élvezze az életet, csak könyörgöm, ne posztoljon semmit. Most mindenki felindult, mindenki dühös, ez nem a mosolygás ideje. A mi generációnk undorodik az ilyentől.”

Az 1994-es világbajnokságon Jorginho emblematikus párost alkotott a széleken Brancóval, de az ezt követő években is olyan klasszis szárnyvédőik voltak, mint Cafu, Roberto Carlos, Maicon vagy Marcelo. Mostanában azonban ez a „kanárik” egyik legsebezhetőbb pontja – állítja az Európában a Bayer Leverkusenben és a Bayern Münchenben is futballozó volt klasszis.

„Remélem, előbb-utóbb felbukkan néhány jó szélső védő, mert ahogy most játszottak... Douglas Santos védekezésben nagyon magabiztos volt, de annak ellenére, hogy sokak szerint uralta a bal szélt, a támadásokból szinte alig vette ki a részét, talán ha négy veszélyes beadása volt... A túloldalon Danilo többet próbálkozott, de nem jöttek be a beívelései. Remélem, a jövőben lesz több olyan szélső védőnk is, mint Wesley, aki sajnos a vébé előtt megsérült.”

Jorginho szerint Douglas Santos (sárga mezben) nem volt rossz a vb-n, de a támadójátékhoz nem sokat tett hozzá (Fotó: Getty Images)

Jorginho kijelentette: a 2026-os világbajnokságon Brazíliának nem volt csapata. Ezt nem a jelenlegi elnök, Samir Xaud nyakába akarja varrni, szerinte a szövetségnél majd' négy évig tartó káosz – négy kapitányváltás történt – az első számú ok, amelynek Xaud, Carlo Ancelotti és a válogatott koordinátora, Rodrigo Caetano érkezése vetett véget, ám nem maradt idejük arra, hogy a világbajnokságra ütőképes csapatot alakítsanak ki.

„Persze Ancelottinak is megvan a maga sara, csakúgy, mint a játékosoknak, de az igazán nagy probléma maga az idáig vezető folyamat volt. Az elmúlt négy évet a lehető legrosszabbul menedzselték, gyakorlatilag minden hátráltatta a csapat építését, ami csak hátráltathatta. Nem volt csapatunk, csak jó játékosaink. Egy sztárunk, Vinícius Júnior és egy zsenink, Neymar személyében, akinek véleményem szerint több lehetőséget kellett volna adni.”

Neymarral kapcsolatban Jorginho megjegyezte: most 34 éves, még megvan a lehetősége, hogy ott lehessen a következő világbajnokságon, ám ehhez sokkal jobban oda kell figyelnie magára.

„Ha már Neymarról beszélünk, én a helyében elkezdenék edzeni a 2030-as vébére. Egy sérült játékos ne menjen a karneválra, hanem maradjon otthon, ahol mindenki látni szerette volna. Erre elmegy bulizni. Ember, ez helytelen! Mindenkinek a világbajnokság jár a fejében, erre ő a karneválra megy! Nem, aludnia kell, pihennie kell! Neymarnak megvannak a maga hibái, sokat volt sérült, de az egyetlen zseni ebben a generációban.”